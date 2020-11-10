Анкара довела, що може ефективно й безперешкодно діяти в регіоні, який Москва називала своєю "зоною впливу".

Президент Росії Володимир Путін допоміг укласти угоду, яка зупинила 44-денну війну в Нагірному Карабасі. Вірменські сили, зіштовхнувшись з потенційною поразкою від азербайджанської армії, погодилися припинити вогонь.

Росія почала розгортання майже 2 тисяч солдатів в якості "миротворців", відповідно до угоди, яку підписали прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і азербайджанський президент Ільхам Алієв. Як заявив Путін в телевізійному зверненні, ця угода створить умови "для довготривалого й повного вирішення кризи навколо Нагірного Карабаху.

Читайте такожРосійські "миротворці", які полетіли в Карабах, брали участь в окупації Криму та воювали на Донбасі - волонтер (фото)Але угода між Вірменією й Азербайджаном також стала стратегічним тріумфом для турецького президента Раджепа Таїпа Ердогана, - пише Bloomberg. Відкрита підтримка Баку у боях дозволила йому закріпити вплив на Кавказі, який Росія вважали своїм "заднім двором". Алієв сказав, що війська Туреччини приєднаються до російської "миротворчої місії".

Мирна угода для Нагірного Карабаху також дає Ердогану потенційний наземний коридор через південь Вірменії до Азербайджану, а також доступ до багатих на ресурси країн Центральної Азії. І це вперше, хоча Туреччина відкидає дипломатичні відносини з вірменським сусідом і тримає спільний кордон під замком.

"Ми отримали, що хотіли. Ви говорили, що не віддасте і міліметра азербайджанської території. Що трапилося, Пашинян?" - сказав Алієв, висміюючи вірменського прем'єр-міністра за "капітуляцію" у війні.

У свою чергу, голова уряду Вірменії Нікол Пашинян на сторнці у Facebook написав, що було "надзвичайно важко" прийняти угоду.

"Але ми дійшли до точки, в якій армія поставила перед нами завдання якомога швидше врегулювати ситуацію", - пояснив він.

Читайте також"Ми добре знаємо, що вони далекі від миру": у Грузії побоюються введення "миротворців" РФ в Нагірний КарабахПід час телефонної розмови Алієв і Ердоган обговорили створення "турецько-російського миротворчого центру" для моніторингу перемир'я. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента Азербайджану. У Кремлі ж наполягають, що в мирній угоді нічого не сказано про участь Туреччини чи про турецьких миротворців у Нагірному Карабасі.

Мирна угода фактично відкинула в бік США і Францію, дозволивши Путіну й Ердогану домінувати на переговорах про умови майбутнього миру між Вірменією й Азербайджаном. Росія, Франція і США кілька десятиліть намагалися бути посередниками на переговорах між країнами, але провалили своє завдання.

Мирна угода щодо Карабаху: що відомо

10 листопада вночі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі.

У Нагірному Карабасі після завершення бойових дій буде розгорнута спільна миротворча місія Росії та Туреччини.

Жителі Єревану, які протестували проти рішення про припинення війни в Нагірному Карабасі, прорвали оточення й увірвалися в будівлю уряду Вірменії.

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Переклад: Лесь Димань