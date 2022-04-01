Британська сторона починає бачити перші ознаки того, що в Україні окупанти повертаються з-під Києва й відступають на російську та білоруську територію.
Це складний маневр для РФ, оскільки Збройні сили України атакуватимуть супротивника під час відступу, публікує слова голови комітету начальників штабів Великої Британії - адмірала Тоні Радакіна, BBC.
"Ми починаємо бачити перші ознаки того, що ці сили повертаються з-під Києва і відступають як до Росії, так і до Білорусі. Це саме по собі є складним маневром для Росії… Українські Збройні сили будуть атакувати росіян, коли ті відступають", - сказав він.
На його думку, для української держави найближчі тижні також будуть дуже важкими, але багато в чому очільник РФ "вже програв".
"…Путін завдав собі шкоди через низку катастрофічних помилок", - вважає адмірал.
Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Російська влада назвала війну "спецоперацією", зокрема, для "денацифікації" української держави.
Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь, Дніпро, Миколаїв та Херсон.
За даними ООН, станом на 30 березня в Україні в результаті агресії РФ загинули 1 232 особи, а поранені - 1 935.
Наприкінці березня Тоні Радакін провів брифінг для міністрів, під час якого сказав, що війна стала більш традиційною, оскільки Україна перейшла від спроби дати відсіч окупантам до утримання та відвоювання території.