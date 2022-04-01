Путін припустився низки катастрофічних помилок, вважає очільник комітету начальників штабів Великобританії.

Британська сторона починає бачити перші ознаки того, що в Україні окупанти повертаються з-під Києва й відступають на російську та білоруську територію.

Це складний маневр для РФ, оскільки Збройні сили України атакуватимуть супротивника під час відступу, публікує слова голови комітету начальників штабів Великої Британії - адмірала Тоні Радакіна, BBC.

"Ми починаємо бачити перші ознаки того, що ці сили повертаються з-під Києва і відступають як до Росії, так і до Білорусі. Це саме по собі є складним маневром для Росії… Українські Збройні сили будуть атакувати росіян, коли ті відступають", - сказав він.

На його думку, для української держави найближчі тижні також будуть дуже важкими, але багато в чому очільник РФ "вже програв".

"…Путін завдав собі шкоди через низку катастрофічних помилок", - вважає адмірал.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Російська влада назвала війну "спецоперацією", зокрема, для "денацифікації" української держави.

Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь, Дніпро, Миколаїв та Херсон.

За даними ООН, станом на 30 березня в Україні в результаті агресії РФ загинули 1 232 особи, а поранені - 1 935.

Наприкінці березня Тоні Радакін провів брифінг для міністрів, під час якого сказав, що війна стала більш традиційною, оскільки Україна перейшла від спроби дати відсіч окупантам до утримання та відвоювання території.

Вас також можуть зацікавити новини: