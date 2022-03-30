Велика Британія переходить до "нової фази" підтримки України і уряд розглядає, яке військове обладнання може надати.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив Кабінету міністрів, що хоче надати Україні більш смертоносну зброю, оскільки Володимир Путін може погіршити ситуацію.

Пр це повідомляє The Times.

Начальник штабу оборони адмірал сер Тоні Радакін провів брифінг для міністрів, у якому сказав, що конфлікт переріс у "більш традиційну війну", оскільки Україна перейшла від спроби дати відсіч російським військам до утримання та відвоювання території.

За його словами, Велика Британія переходить до "нової фази" підтримки України, і уряд розглядає, яке військове обладнання вона може надати. "Українська армія не тільки утримує великі міста, вона змушує росіян відступати. Наша підтримка повинна змінитися разом із цим", – повідомило джерело в кабінеті міністрів.

Раніше повідомлялося, що британська розвідка назвала дві причини виведення російських військ з-під Києва. Росія визнала, що втратила ініціативу в районі Києва, наступ російських окупантів там не досяг своєї мети.

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