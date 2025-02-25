Погляд Трампа на Україну має ключове значення в розумінні того, "чому він перевернув 80 років зовнішньої політики США з ніг на голову".

Звинувачення президента США Дональда Трампа на адресу України відображало реальне переконання його радників у тому, що НАТО допомогло "спровокувати" цю війну з РФ багато років тому.

Як пише видання Axios, погляд Трампа на Україну має ключове значення в розумінні того, "чому він перевернув 80 років зовнішньої політики США з ніг на голову, критикуючи НАТО, виступаючи проти його розширення і виключаючи європейських партнерів з мирних переговорів".

І європейські, і американські критики звинуватили Трампа в плазуванні перед російським диктатором Путіним і прийнятті його дезінформації, у виправданні агресії РФ і в тому, що він поставив Україну в дуже скрутне становище.

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Тим часом радники Трампа обурювалися тим, що ЗМІ надто багато уваги приділяють його неправдивим заявам і надто мало тому, як Захід налаштовував проти себе Путіна до того, як він напав на Україну.

Вони навіть вказали дві дати, які сформували погляд Трампа на НАТО та Україну. Зокрема, 3 квітня 2008 року НАТО заявило, що одного дня Україна приєднається до альянсу, а це стурбувало Путіна, який розглядає Україну, як продовження Росії.

А 22 лютого 2014 року пропутінський президент України Віктор Янукович втік до РФ після того, як у Києві почалися протести, коли він відступив від зближення з Євросоюзом. За 5 днів Путін вторгся в Крим і анексував його.

"Коли [Трамп] сказав про те, хто почав війну в Україні, він мав на увазі саме це", - сказав старший радник президента.

Спецпредставник Трампа на переговорах із Росією Стів Віткофф побічно згадав обидві ці дати, обговорюючи суперечку. "Війна не повинна була статися. Вона була спровокована. Це не обов'язково означає, що її спровокували росіяни. Тоді були розмови про вступ України до НАТО. Президент говорив про це. Цього не повинно було статися. По суті, це стало загрозою для росіян", - сказав Віткофф журналістам.

Його слова тут же розкритикували. "Росія вторглася в Україну. За вибором Путіна, без будь-якої загрози з боку України або НАТО", - написав у соцмережі екс-шахіст і провідний антипутінський активіст Гаррі Каспаров.

"Так, війна не повинна була статися. Путіну не потрібно було вторгатися в Україну. Його безумовно ніхто не спровокував. Так соромно бачити, як офіційний представник США повторює цю путінську пропаганду", - написав Майкл Макфол, який був послом США в РФ під час першого російського вторгнення в Україну.

Експерт Джерард Тоул згоден, що напади Путіна на Україну були несправедливими. Але, сказав Тоул, "це питання розумних дебатів", щоб прийняти точку зору тих, хто вважає, що Захід і Росія "спільно створили" погіршення відносин, що розпочалося 2008 року з розмов про розширення НАТО ближче до РФ.

"Це було приниженням для Путіна. Це була червона лінія для Путіна і для росіян... Це було на їхньому кордоні і розглядалося як пряма загроза безпеці Росії", - сказав Тоул виданню.

Звинувачення Трампа на адресу України

Звинувачення Трампа в тому, що це Україна почала війну з РФ вразило світ. Глибоку хибну думку американського президента обговорювали і в Україні, і в Європі. Також він вибухнув критикою на адресу українського президента Володимира Зеленського, заявивши, що той ніколи не повинен був допускати війну.

І, немов цього було замало, за кілька днів Трамп заявив, що Зеленський погано справляється з роботою на своїй посаді і назвав його диктатором.

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