При цьому підготовка офіцерів штабу триває 21 день.

Значна потреба України у поповненні армії живою силою впливає на навчання та його ефективність.

Як пише Defense One, про це зазначив польський заступник командувача. Військові з Польщі разом з українськими інструкторами беруть участь у програмі підготовки солдатів та офіцерів. Головну увагу вони приділяють стандартам НАТО та ключовим навичкам.

Автори публікації поспілкувалися з військовими на полігоні у Польщі. За словами журналістів, курси для бійців ЗСУ, які були розраховані на кілька місяців, скоротили до одного-двох місяців. При цьому підготовка офіцерів штабу триває 21 день, а колективна підготовка взводів і рот - взагалі тиждень.

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Як пояснив командир, це обмежує можливості підготовки, адже необхідно зосередитися на базових навичках, аби військовослужбовців були готові до бою якомога швидше.

Водночас офіцери ЗСУ заявляють про складність оцінки рівня підготовки солдатів, які вступають. Через бюрократичні бар'єри захисники, які прибувають на навчання, можуть володіти застарілими навичками або не відповідати очікуванням інструкторів. Щоб коригувати навчальний процес після прибуття таких військових, наставники мають проявляти гнучкість.

Крім того, є ще досвідчені солдати, які не мають актуальних знань в галузі сучасних бойових технологій, зокрема, використання дронів. Вони потребують додаткової підготовки. Як вказується, основні аспекти навчання включають:

використання БПЛА для спостереження, розвідки та ударів;

підготовка командирів за принципом командування місією, що надає більше свободи солдатам на місцях;

комбінований підхід у навчаннях - поєднання стратегії НАТО та елементів військової доктрини України.

Водночас брак кадрів не єдина проблема. Ще одна - це питання забезпечення. Офіцери розповіли, що у війську не вистачає озброєння і транспортних засобів, що обмежує можливості навчання і боєготовність. Українська оборонна промисловість не може повною мірою задовольнити потреби Сил оборони, і наразі допомога партнерів залишається ключовою для поповнення втрат.

Війна в Україні - навчання солдатів

Командир та полковник Євген "Адам" Межевікін раніше розповідав, що в українських військових академіях вивчають досвід війни на Донбасі та повномасштабного конфлікту з РФ. Втім, цьому навчають фахівці без бойового досвіду.

За словами джерела видання NV з Генштабу, військові частини не можуть самостійно проводити базову військову підготовку новобранців, бо на це є низка причин.

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз продовжить свою тренувальну місію, яка забезпечує підготовку українських військовослужбовців, ще на два роки.

Водночас військовий Станіслав Бунятов зазначив, що в українських центрах підготовки бійців не вистачає інструкторів та бракує часу.

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