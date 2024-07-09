Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прогнозує, що економіка РФ має почати руйнуватися через війну проти України та міжнародні санкції через рік або два.
Про це він сказав в інтерв'ю Бі-бі-сі перед початком саміту НАТО у Вашингтоні. "Путін не розуміє психологію демократій. Він думає, що може нас залякати жорстокістю, але він не розуміє, що вона тільки зміцнює нашу рішучість", - заявив польський міністр.
"Україна отримує серйозну військову і матеріальну допомогу, $300 млрд до теперішнього часу, плюс відсотки із заморожених російських активів, плюс її власний військовий бюджет, плюс санкції щодо Росії, плюс зброя, яка тепер б'є по російських нафтопереробних заводах. Я думаю, російська економіка почне руйнуватися через рік-два", - зазначив він.
"Нам просто потрібно дотримуватися обраного курсу. У нас у 20 разів більше ресурсів, ніж у Росії, у якої закінчуються гроші", - підкреслив міністр.
Війна в Україні: новини
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, чого Україні чекати від саміту НАТО в США. Також УНІАН повідомляв, що Україна не отримає запрошення до Альянсу на саміті у Вашингтоні. Столтенберг розраховує, що Україна отримає новий пакет допомоги ще до саміту. Туди увійдуть додаткові системи ППО і боєприпаси.