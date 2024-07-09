Міністр зазначив, що у Європи у 20 разів більше ресурсів, ніж у Росії, у якої закінчуються гроші.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прогнозує, що економіка РФ має почати руйнуватися через війну проти України та міжнародні санкції через рік або два.

Про це він сказав в інтерв'ю Бі-бі-сі перед початком саміту НАТО у Вашингтоні. "Путін не розуміє психологію демократій. Він думає, що може нас залякати жорстокістю, але він не розуміє, що вона тільки зміцнює нашу рішучість", - заявив польський міністр.

"Україна отримує серйозну військову і матеріальну допомогу, $300 млрд до теперішнього часу, плюс відсотки із заморожених російських активів, плюс її власний військовий бюджет, плюс санкції щодо Росії, плюс зброя, яка тепер б'є по російських нафтопереробних заводах. Я думаю, російська економіка почне руйнуватися через рік-два", - зазначив він.

Відео дня

"Нам просто потрібно дотримуватися обраного курсу. У нас у 20 разів більше ресурсів, ніж у Росії, у якої закінчуються гроші", - підкреслив міністр.

Війна в Україні: новини

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, чого Україні чекати від саміту НАТО в США. Також УНІАН повідомляв, що Україна не отримає запрошення до Альянсу на саміті у Вашингтоні. Столтенберг розраховує, що Україна отримає новий пакет допомоги ще до саміту. Туди увійдуть додаткові системи ППО і боєприпаси.

Вас також можуть зацікавити новини: