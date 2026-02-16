Китай наростив імпорт російської нафти до рекорду: чому це не врятує Кремль

Знижка на російську нафту марки Urals зросла до найвищого показника за останні роки.

Китай у лютому знову збільшив імпорт російської нафти, повідомляє Reuters з посиланням на дані суднового моніторингу.

"За попередніми оцінками аналітичної компанії Vortexa, у лютому поставки російської нафти до Китаю становитимуть 2,07 млн барелів на добу, що перевищує січневий показник у 1,7 млн барелів на добу", - констатують журналісти.

Reuters зазначає, що Піднебесна третій місяць поспіль нарощує імпорт російської нафти, користуючись значними знижками на неї, після того, як Індія різко скоротила закупівлю російської сировини.

Відео дня

За оцінками аналітичної платформи Kpler, імпорт російської нафти в Індію в лютому скоротиться до 1,159 млн барелів на добу. Журналісти звертають увагу, що це призвело до збільшення знижок на найпопулярнішу російську нафту марки Urals з постачанням до Китаю. Розмір знижки зріс до 9-11 доларів за барель до ціни на нафту марки Brent, "що є найнижчим показником за останні роки для нафти марки Urals".

Простіше кажучи російська нафта марки Urals з доставкою до Китаю коштує на 9-11 доларів дешевше за нафту марки Brent, тобто 57-59 доларів за барель, виходячи з поточних котирувань.

Журналісти констатують, що з листопада 2025 року Китай став ключовим покупцем російської нафти. За даними видання, у грудні 2025 року Індія скоротила імпорт до дворічного мінімуму.

Російська нафта у світі - головні новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія погодилася припинити купувати російську нафту і купувати набагато більше нафти, нарощуючи натомість імпорт зі США та Венесуели. За його словами, це допоможе припинити війну в Україні.

За даними джерел Reuters, нафтопереробні підприємства Індії уникають закупівель російської нафти з постачанням у квітні і будуть утримуватися від таких угод впродовж тривалого часу задля підписання торговельної угоди США.

У січні 2026 року доходи Росії від продажу нафти обвалилися до найнижчого рівня за останні 5 років - 3,7 млрд дол. Цьому сприяли падіння світових цін на нафту, рекордні знижки на російську сировину та укріплення рубля.

Вас також можуть зацікавити новини: