Китай посилює допомогу Росії у її війні проти України, - Bloomberg

Західні чиновники описали Пекін як ключового посередника у війні.

Китай посилив свою підтримку війни РФ в Україні у 2025 році та, швидше за все, ще більше поглибить співпрацю з окупантами цього року. Про це заявили західні чиновники, поставивши під сумнів зусилля європейських лідерів щодо покращення відносин з Пекіном, передає Bloomberg.

За словами посадовців, президент Сі Цзіньпін став рішучішим та впевненішим у своїй підтримці російського диктатора Володимира Путіна, тому спроби європейців переконати своїх китайських колег допомогти закінчити війну стали більш складними впродовж останнього року.

Чиновники додали, що війна Росії в Україні не могла б тривати без постійної підтримки Китаю, а саме експорту компонентів подвійного призначення та важливих мінералів, які використовуються у виробництві російських безпілотників. Також вони описали Пекін як ключового посередника у війні.

"Китай міг би зателефонувати Володимиру Путіну і завтра покласти край цій війні. Ця війна повністю можлива завдяки Китаю", - наголосив посол США в НАТО Метью Вітакер під час панельної дискусії в п'ятницю на Мюнхенській конференції з безпеки.

Водночас приватні оцінки, які надали Bloomberg на умовах анонімності, є більш песимістичними, ніж публічні заяви більшості західних лідерів щодо ролі Китаю у війні між РФ та Україною.

"Вони з'явилися напередодні виступу міністра закордонних справ Китаю Ван І на щорічній зустрічі лідерів та представників служб безпеки в південній Німеччині, де він, як очікується, представить азійську країну як надійного партнера для Європи", - зазначили у публікації.

Як розповіли джерела Bloomberg, спершу китайські чиновники були стурбовані економічними наслідками війни Росії, але потім зрозуміли, що вона вигідна Пекіну, адже Європа зосереджена на Україні, а не на Азії, а відносини між ЄС та США стали напруженими.

"Ці відверті роздуми про важливу роль Китаю в постачанні матеріалів, що підтримують військову машину Росії, викликають питання про те, наскільки стійким є прикидання, що Китай може бути надійним або серйозним торговим партнером для Великої Британії", - зауважив старший директор з питань політики в Китайському інституті стратегічних ризиків Сем Гудман.

Раніше Sky News писало, що Китай має дві причини радіти затягуванню війни в Україні. За словами аналітика Майкла Кларка, КНР бачить у цій війні велику геополітичну користь для себе.

"По-перше, їм подобається ідея, що це розколює НАТО. Це їх влаштовує. Це руйнує нинішню систему. Міжнародний порядок перебуває у стані колапсу. Він зламався об ковадло України. Китайцям це цілком подобається, з їхніх власних причин", - зазначив експерт.

Також ексголова розвідки ВПС Великої Британії Ед Стрінгер заявив, що Китай став основним спонсором війни Росії проти України. Він зазначив, що відкриті джерела інформації вказують, що 60% військових зусиль Росії таємно фінансуються Китаєм.

Стрінгер додав, що Пекін прагне до економічного домінування над Заходом і може використовувати свій вплив на Москву, щоб "відволікти" НАТО, поки КНР зміцнює свою армію.

