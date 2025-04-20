Республіканець заявив, що історія запамʼятає Путіна як "слабку і жалюгідну людину".

Американський конгресмен від Республіканської партії Джо Вілсон різко відреагував на оголошене російським диктатором Володимиром Путіним "великоднє перемирʼя". Правителя РФ він назвав воєнним злочинцем.

"Воєнний злочинець Путін нагадує нам про свою повну і абсолютну розбещеність і зневагу до людського життя, бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні та оголошуючи фейкове пасхальне перемир'я, продовжуючи вторгнення, яке він розпочав і може закінчити вже сьогодні", – написав Вілсон у соцмережі Х.

Конгресмен додав, що історія запамʼятає Путіна як "слабку і жалюгідну людину".

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"Великоднє перемирʼя" Путіна

19 квітня в Кремлі заявили про "перемирʼя", яке діятиме з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Українські військові отримали наказ про припинення вогню по росіянах, але їм дозволили в разі потреби відкривати вогонь у відповідь.

Президент України Володимир Зеленський виступив із пропозицією продовжити режим тиші і після Великодня, якщо цього разу його буде дотримано. Він акцентував, що РФ ігнорує запропоноване США повне та безумовне припинення вогню терміном на 30 днів вже 39 днів.

Наприкінці дня Зеленський повідомив, що попри обіцянки РФ, на деяких ділянках фронту продовжує працювати російська артилерія, точаться бої. Також росіяни застосовують дрони.

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