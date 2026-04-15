Трамп: Війна в Ірані 'майже завершена', кінець дуже близько

Президент США заявив, що конфлікт вдалося взяти під контроль після перекидання військ.

Президент США Дональд Трамп заявив, що конфлікт із Іраном наближається до завершення. Про це він сказав у фрагменті інтерв’ю Марії Бартіромо з Fox News.

За словами Трампа, ситуація опинилася під контролем після перекидання американських сил, що, на його думку, дозволило запобігти отриманню Іраном ядерної зброї.

"Я думаю, що мені довелося перенаправити війська, бо якби я цього не зробив, зараз би в Ірану була ядерна зброя", – заявив він.

На пряме запитання, чи завершилася війна, Трамп відповів, що конфлікт фактично добігає кінця.

"Я думаю, що це майже скінчено. Кінець (війни в Ірані - УНІАН) дуже близько", – сказав президент.

Очікується, що повне інтерв’ю вийде в ефір найближчим часом і міститиме додаткові деталі щодо позиції адміністрації США стосовно ситуації на Близькому Сході.

Що передувало

Раніше інтервʼюерка Марія Бартіромо розповіла, знаходячись поруч з резиденцією очільника Білого дому, що щойно вона спілкувалася з Трампом й він багато говорив про економіку, про війну з Іраном, а також про НАТО. За її словами, в розмові він заявив про закінчення війни проти Ірану.

На тлі цієї заяви зазначажться, що переговори в Ісламабаді під керівництвом віцепрезидента Джей Ді Венса не привели до прориву, США та Іран обговорюють можливість проведення другого раунду переговорів.

