РФ проводить нестерпну нацистську пропаганду проти народу України, - Мерц

Канцлер Німеччини заявив, що злочинний російський режим систематично веде війну проти цивільного населення України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про беззастережну підтримку українського народу в промові на партійному з'їзді Християнсько-демократичного союзу (ХДС) в п'ятницю, 20 лютого, що проходив в Штутгарті, повідомляє Deutsche Welle.

Мерц звинуватив Росію в тому, що вона веде війну проти цивільного населення України.

"Ми ніколи не погодимося з тим, як злочинний російський режим систематично веде війну проти цивільного населення цієї країни, проти літніх людей, жінок і дітей", - заявив канцлер Німеччини.

Окрім цього, він зазначив, що Росія ще й веде нацистську пропаганду проти українського народу.

"Все це приправлено майже нестерпною нацистською пропагандою проти українського народу, народу, який як ніхто інший на землі страждав від німецької та російської тиранії", - підкреслив Мерц.

Він пообіцяв, що Німеччина буде рішуче протистояти цьому.

"Історія вчить нас одному: умиротворення не приносить миру. Воно лише підбадьорює агресора. Той, хто хто сьогодні дотримується наївного пацифізму, сприяє війнам завтрашнього дня", - сказав канцлер Німеччини.

Як зазначає видання, Мерц висловив думку, що Європі варто навчитися "розмовляти на мові сили".

Заяви Мерці про переговори щодо завершення війни

Раніше УНІАН повідомляв, що канцлер Німеччини не вірить в швидке завершення війни в Україні шляхом переговорів. Мерц припустив, що війна закінчиться лише тоді, коли одна зі сторін вичерпає свої військові або економічні ресурси. Він додав, що "розумні та гуманітарні аргументи не переконають Путіна". На думку Мерца, мета європейських зусиль полягає в тому, щоб "запобігти продовженню війни з боку Росії у військовому плані та її подальшому фінансуванню в економічному плані". Канцлер Німеччини додав, що вважає "практично неможливим" відновлення нормальних відносин з очільником Кремля.

Також ми писали, що на Мюнхенській конференції з безпеки Мерц висловив думку, що Росія має бути економічно та, потенційно, військово виснаженою, щоб погодитися на завершення війни. Наразі, на його думку, ми тільки до цього наближаємося, але було багато зроблено, щоб цього досягти. Мерц вважає, що потрібно зробити усе необхідне, аби довести Росію до того моменту, коли вони більше не бачатимуть подальших переваг для себе продовжувати цю жахливу війну. Україна, США та Європа, на думку канцлера Німеччини, повинні привести Росію до цього моменту.

