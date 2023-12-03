За словами Столтенберга, перемога Путіна стала б не тільки трагедією для України, а й представляла б небезпеку для інших союзників.

НАТО має бути готове до поганих новин з українського фронту, оскільки війна все ще триває.

"Війни розвиваються поетапно", - сказав Столтенберг в інтерв'ю німецькій телекомпанії ARD. "Ми повинні підтримувати Україну як в хороші, так і в погані часи", - додав він.

"Ми також повинні бути готові до поганих новин", - зазначив генсек НАТО, при цьому не уточнюючи, що він має на увазі.

Як зазначає видання, заяви генсека прозвучали на тлі дебатів західних союзників з приводу боєприпасів і фінансової допомоги Україні, і того, що Кремль збільшує чисельність військ.

Хоча лінія фронту залишається без змін, ЗСУ застосували крилаті ракети по Чорноморському флоту РФ і завдали шкоди глибоко на російській території. "Це великі перемоги, навіть незважаючи на те, що вони не змогли зрушити лінію фронту", - оцінив Столтенберг.

Він закликав членів НАТО наростити виробництво боєприпасів, нарікаючи на роздробленість європейської оборонної промисловості. "Ми не можемо працювати так тісно, як слід", - сказав він, закликаючи уряди вийти за рамки своїх національних інтересів і побачити загальну картину.

За словами Столтенберга, перемога Путіна стала б трагедією не тільки для України, а й становила небезпеку для інших союзників. "Чим більше ми будемо підтримувати Україну, тим швидше закінчиться війна", - підсумував генсек.

Столтенберг і війна в Україні

Генсек НАТО 29 листопада заявив, що число вбитих і поранених російських військових в Україні перевищило позначку в 300 тис. За його словами, Росія також зазнала значних втрат у вигляді сотень літаків і тисяч танків. У зв'язку з цим Столтенберг заявив, що у Путіна високий поріг терпимості до втрат і виступив з різким попередженням.

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