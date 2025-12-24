Він закликав "людей доброї волі поважати хоча б Різдво як день миру".

Папа Римський Лев XIV відчуває "великий сум" через те, що Кремль не погодився на різдвяне припинення вогню у своїй війні проти України.

"Серед речей, які викликають у мене велику печаль, це те, що, мабуть, Росія відмовилася від прохання про припинення вогню", - сказав Папа Римський, передає Reuters.

Він закликав "людей доброї волі поважати хоча б Різдво як день миру".

"Можливо, вони нас послухають, і в усьому світі буде хоча б 24 години, день миру", - висловив надію понтифік.

Раніше УНІАН повідомляв, що роль Ватикану в припиненні російської війни проти України вельми обмежена. Пара Римський тільки закликає сторони до припинення війни.

9 грудня в місті Кастель-Гандольфо відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з Папою Римським Левом XIV. А через чотири дні після зустрічі із Зеленським Лев XIV підтвердив готовність приїхати в Україну. Труднощі викликає тільки питання безпеки, хоча Ватикан уже розробив план, який дозволить йому здійснити цей візит.

