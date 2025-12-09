Президент України провів із Папою Римським 30-хвилинну зустріч.

В італійському місті Кастель-Гандольфо відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського з Папою Римським Левом XIV. Аудієнція відбулася в резиденції понтифіка на віллі Барберіні і, за попередніми даними, тривала близько 30 хвилин.

Як повідомляє пресслужба Святого Престолу, бесіда відбулася в "сердечній атмосфері". Ключовою темою розмови стала війна в Україні та пошук шляхів її завершення, пише Sky News.

"Святіший Отець знову наголосив на необхідності продовження діалогу і висловив палку надію, що нинішні дипломатичні ініціативи можуть призвести до справедливого і тривалого миру", - йдеться в офіційному комюніке.

Відео дня

Крім дипломатії, сторони обговорили гострі гуманітарні проблеми. Зокрема, Папа Римський акцентував увагу на необхідності звільнення військовополонених, а також забезпечення повернення депортованих українських дітей у їхні сім'ї.

Інші новини про Папу Римського в контексті війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що посередницька роль Ватикану щодо припинення російської військової агресії в Україні є обмеженою. На запитання журналіста щодо зусиль Святого Престолу з просування миру в Україні, Пара Римський згадав заклики до обох сторін.

Крім того, ми також розповідали про попередню зустріч Зеленського та Папи Римського. Тоді глава української держави прибув до Італії для участі в міжнародній Конференції з відновлення України в Римі.

Вас також можуть зацікавити новини: