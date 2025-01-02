Польща таємно виробляє зброю для України та ремонтує техніку

Польща співпрацює з Україною у сфері виробництва зброї та боєприпасів, однак не розголошує цю співпрацю із міркувань безпеки. Про це заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч в інтерв'ю ZN.UA 

Відповідаючи  на запитання про перспективи створення україно-польських підприємств військового плану дипломат зазначив, що така співпраця між Україною та Польщею вже існує. Зокрема, вона включає виробництво дронів, ремонт танків, а також розвитку у сфері високих технологій.

Лукасєвіч також підтвердив, що у Польщі побудували завод українського оборонно-промислового комплексу. Водночас дипломат відмовився розкрити деталі.

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"Деякі країни, що декларують таку співпрацю, як от побудову заводу з виробництва військової техніки, географічно розташовані далеко від Росії. І оскільки їм нічого не загрожує, то вони можуть про це говорити. Ми ж зовсім поруч, і тому не говоримо про це. Тобто географія в цьому контексті є дуже важливою", - пояснив Лукасєвіч.

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Польща та Україна - важливі новини

Раніше тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич заявив, що Варшава намагатиметься прискорити процес вступу нашої країни до Євросоюзу. Він зазначив, що безпека Польщі залежить від безпеки України.

Крім того, у Bloomberg писали, що Польща допоможе Україні, якщо Словаччина зупинить постачання електроенергії. Зазначається, що польська сторона готова збільшити виробництво енергії у себе, щоб покрити український дефіцит.

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