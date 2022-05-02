Сьогодні увесь світ зрозумів, що "друга армія Путіна" набагато слабша, ніж думали всі експерти.

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що ілюзії президента РФ Володимира Путіна про могутність російської армії і самої Росії сьогодні виглядають смішними.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN Prima News.

"Президент Росії Володимир Путін піддався ілюзіям, що Росія всемогутня і, зокрема, що російська армія є другою за потужністю армією світу. Сьогодні це виглядає смішно. Виявилося, що російська армія набагато слабша, ніж думали всі експерти", – заявив Земан.

Критикуючи Путіна, якого до війни в Україні чеський президент називав другом, Земан згадав улюблену цитату Вінстона Черчіля: "Мені байдуже, вірить хто мені чи ні. Але важливо, щоб людина вірила в себе, і лише ідіот не змінював свої погляди."

На переконання Земана, ірраціональність російської політики може вплинути на постачання газу в Європу.

"Я не думаю, що Росія припинить постачання, але, будь ласка, сприймайте цю заяву з несподіваною покірністю від мене. Тому що я колись публічно сказав, що росіяни не божевільні, щоб нападати на Україну, і вони виявилися божевільними", - сказав Земан.

Раніше УНІАН повідомляв, що Земан назвав дії Росії ірраціональними.

"Напад на Україну знищить Росію, він знищить її економічно, політично і репутаційно, це не найгірший крок в інтересах російського народу, і все ж це сталося, тому що політики діють ірраціонально і поводяться як божевільні. А божевільного потрібно ізолювати", - заявив він

Вас також можуть зацікавити новини: