Навіть якби США віирішили змусити Україну здатися на милість росіянам, це б нічого не дало, переконаний польський міністр.

Компліментарну до Росії політику нової адміністрації США багато хто в Європі порівнює із Мюнхенською змовою 1938 року, коли Британія та Франція "здали" Гітлеру Чехословаччину. Але з Україною так не вийде, тому що українці, на відміну від чехів 87 років тому, вирішили чинити збройний опір агресору, а не просто здатися без бою. Про це міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський заявив в інтерв’ю CNN, цитати з якого наводить Politico.

"Найкращою гарантією для України є майже мільйонна армія, яка зарилася в землю і героїчно протистоїть російській агресії", — сказав він, пояснюючи, чому Трамп не зможе "здати" Україну росіянам.

Сікорський підкреслив, що у 1938 році Німеччина, Франція та Британія диктували Чехословаччині умови тому, що вона сама не була готова воювати і не мала союзників, які могли б її підтримати. Сьогодні ситуація кардинально інша.

Відео дня

"Це Україна вирішує, хоче вона воювати чи ні. (...) Україна воює і досить успішно перемогла росіян на морі, наприклад, і має союзників. Ми в Європі сказали, що продовжуватимемо підтримувати Україну, що б не сталося", – наголосив польський міністр.

Сікорський також зауважив, що Україна виявилася сильнішою та більш витривалою, ніж хтось міг передбачити, коли почалася війна в лютому 2022 року.

"Україна, пам’ятайте, має 110 бригад на полі. Вони знищили більшість російських танків. Минулого року вони випустили 1,5 мільйона дронів. Цього року збираються випустити 4,5 млн дронів. Якби ви запитали мене три роки тому, де будуть Україна та Росія у цій війні через три роки, я не думаю, що хтось із нас здогадався б, що Росія захопить лише 20 відсотків території України", – сказав він.

Війна в Україні: подальші перспективи

Як писав УНІАН, очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що особисто бачив стратегічні плани Росії до 2045 року. За його словами, там чітко написано, що Росія не зможе повернути собі статус наддержави, якщо війна з Україною не закінчиться до 2026 року.

За словами Буданова, ймовірність завершення війни вже цього року є досить високою. Він наголосив, що Росії потрібна "передишка, щоб наростити сили".

Вас також можуть зацікавити новини: