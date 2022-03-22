Економіка Росії може впасти на 8%.

Рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що через війну в Україні російська економіка зазнає більших втрат, аніж через дефолт у 1998 році.

Про це повідомляється на сайті агентства.

Так, на тлі рекордних фінансових і економічних санкцій проти Росії економіка країни може впасти на 8%. У 1998 році дефолт призвів до падіння ВВП РФ тільки на 5,4%.

Споживча інфляція у РФ, за прогнозом Fitch Ratings, до кінця 2022 року становитиме 18%.

Крім цього, прогнозують зниження іноземних інвестицій в Росії на тлі виходу з країни дедалі більшої кількості міжнародних компаній.

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