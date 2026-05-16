Наближається час початку діалогу з Росією: Стубб пояснив, чому це необхідно

Одна із причин полягає в тому, що в України зараз чильніша позиція, ніж у Росії, каже президент Фінляндії.

Існує дві причини, чому має відновитися діалог між Європою і Росією. Про це президент Фінляндії Александер Стубб заявив в інтерв'ю LRT.

"Є дві причини, чому, на мій погляд, наближається час початку такого діалогу в Європі. По-перше, позиція України зараз сильна, а позиція Росії – слабка. Можна сказати, Україна значною мірою виграє цю війну, і Росія мала б бути зацікавлена почати діалог", - пояснив він.

Другою причиною для відновлення цього діалогу він назвав "європейський інтерес".

"Якщо ти не сидиш за столом, тебе з'їдять на цьому столі. Тому краще підтримувати якийсь діалог. Хто його буде вести і на яких умовах – поки зарано говорити", - сказав президент Фінляндії.

На запитання, чи Європа достатньо єдина для діалогу з Росією, він відповів ствердно. На його думку, Європейський Союз ще не був більш єдиним, ніж зараз.

"Чесно кажучи, я не бачив Європейський Союз більш єдиним, ніж зараз. Ми були єдині під час COVID-19, ми були єдині після початку війни Росії проти України, разом підтримували Україну, за винятком деяких розбіжностей, наприклад, Віктора Орбана в Угорщині. Зараз ця проблема зникла, тому ми можемо допомагати Україні", - зазначив Стубб.

За його словами, неможливо, щоб "одна людина говорила від імені всіх", але важливо, що "є одна, дві, три чи кілька людей, які можуть обговорювати з Росією практичні деталі шляху до миру".

"Я вважаю, передусім треба добиватися перемир'я. Зараз про це не говорять. Були короткі перемир'я на кілька днів, але, можливо, європейці могли б допомогти американцям у цьому питанні. Зараз США приділяють більше уваги Ірану", - додав політик.

Мирні переговори

Як повідомляв раніше УНІАН, у Кремлі висунули умову для початку мирних переговорів України з Росією. Речник Дмитро Пєсков 13 травня заявив, що для цього потрібно, аби президент Володимир Зеленський наказав ЗСУ покинути "російські регіони". Нібито "у цей момент настане припинення вогню, і сторони спокійно зможуть зайнятися переговорами".

Утім, як писало Financial Times, російський диктатор Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський вважають, що мирні переговори США зайшли в глухий кут і мають низькі шанси на відновлення в нинішніх умовах. Путін, за даними ЗМІ, дедалі більше орієнтується на досягнення результату силою та розширення територіальних вимог. А українська сторона розчарована тим, що США не змогли змусити Москву пом’якшити свої вимоги, і розглядає переговори як фактично заморожені.

