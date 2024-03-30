За словами канцлера Німеччини, "мир без свободи означає гноблення".

З нагоди Великодніх свят канцлер ФРН Олаф Шольц ще раз підтвердив підтримку його країною України та обґрунтував це інтересами безпеки Німеччини. Про це повідомляє Die Welt.

"Мир без свободи означає гноблення. Немає миру без справедливості", – сказав канцлер.

Шольц нагадав про умови справедливого миру і закликав до подальшої підтримки України.

Відео дня

"Тому ми підтримуємо Україну в її боротьбі за справедливий мир — стільки, скільки це необхідно. Ми всі прагнемо більш мирного світу. Люди на Близькому Сході та в Україні також не хотіли нічого, крім миру", - підкреслив німецький політик.

Він, зокрема, наголосив, що підтримка України є також "підтримкою нас, нашої безпеки".

"Протягом багатьох десятиліть мир у Європі базувався на центральному принципі: кордони не можна переміщувати силою. Ніколи знову. Росія Володимира Путіна порушила цей принцип", - акцентував Шольц.

Олаф Шольц - останні заяви

Днями канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що низка країн, включно з Україною, обговорюють, як сісти за стіл переговорів. За його словами, війна в Україні закінчиться, коли Росія виведе війська.

Як сказав політик, крім рішучої підтримки України, для нього залишається важливим одне - не допустити ескалації війни - тобто війни між Росією і НАТО.

Раніше цього місяця Шольц анонсував використання активів РФ та створення коаліції далекобійної артилерії. За його словами, західні країни використовуватимуть заморожені активи Росії для фінансової підтримки Києва.

Вас також можуть зацікавити новини: