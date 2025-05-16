Також американський президент натякнув на швидку зустріч із володарем Кремля.

Президент США Дональд Трамп заявив, що "може" зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну, щоб обговорити припинення війни Росії проти України.

Як передає CNN, Трамп сказав журналістам на борту Air Force One, вилітаючи з Абу-Дабі: "Ми повинні зустрітися. Ми з ним зустрінемося".

"Ми вирішимо це питання, а може й ні, але, принаймні, ми дізнаємося. А якщо ми не вирішимо, це буде дуже цікаво", - завуальовано сказав американський президент.

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Раніше в п'ятницю Трамп сказав, що планує зустрітися з Путіним "щойно ми зможемо це організувати".

Переговори в Стамбулі

У Стамбулі розпочалася зустріч української та російської делегацій за участю турецької сторони.

Під час зустрічі міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що його країна вважає важливим, щоб Росія і Україна дослухалися до закликів президентів США і Туреччини Дональда Трампа і Реджепа Таїпа Ердогана щодо досягнення миру.

Крім того, стало відомо, що на переговорах українська сторона вимагатиме від російської можливості прямої зустрічі президента України Володимира Зеленського і з російським диктатором Путіним. Як заявив Рустем Умеров, міністр оборони та голова делегації України, сьогодні вона прибула до Стамбула, щоб знайти реальні шляхи до сталого та справедливого миру.

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