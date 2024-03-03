За словами Жана-Ноеля Барро, для Заходу "було б злочином піддатися духу капітуляції".

Боротьба українців проти Росії - це і боротьба Європейського Союзу. Чинячи опір загарбнику, вони борються за безпеку Європи та Франції, адже імперська фантазія Володимира Путіна вочевидь не обмежується Україною. Про це в інтерв'ю Le Journal du Dimanche сказав міністр з європейських справ Франції Жан-Ноель Барро.

За його словами, запросивши двадцять сім глав держав і урядів у Париж, президент Франції Еммануель Макрон "продемонстрував єдність і рішучість цих країн робити більше, краще та інакше для задоволення потреб українського опору".

"Було б серйозною помилкою виключити обговорення наших варіантів. Захід був би винен у тому, що піддався духу капітуляції. Наша стійкість проти Володимира Путіна є запорукою нашої безпеки", - підкреслив політик.

Він також зазначив, що європейська оборона має вийти з-під "парасольки" НАТО, позаяк європейська оборона "з початком російської агресії в Україні набула абсолютно нового виміру".

"Зокрема, завдяки Європейському фонду миру, що уможливив фінансування підготовки українських військових, передачу військової техніки Україні та дає змогу здійснювати спільні закупівлі та виробничі операції", - наголосив Барро.

Допомога Заходу Україні - останні новини

Європа дасть Україні далекобійну зброю, коли погіршиться ситуація на фронті. Про це повідомив канцлер Міністерства оборони Естонії Кусті Сальм.

Він зазначив, що Україну очікує важкий період у війні, доки допомога Заходу не дасть змогу знайти їй рівновагу в цій битві.

Напередодні президент України Володимир Зеленський звинуватив Захід у недостатній підтримці Києва.

Він, з-поміж іншого, сказав, що затягування з постачанням зброї для Києва призводить до того, що перелік дітей, чиї життя забирає РФ, постійно зростає.

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