Одразу 5 країн засудили 'українську атаку' на резиденцію Путіна

Йдеться про офіційні реакції узбекської, казахської, киргизської, туркменської та таджикської сторін на вигаданий Росією "напад".

Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Туркменістан і Таджикистан засудили вигадану Кремлем буцімто українську масовану атаку на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї. Міністерство закордонних справ України різко відреагувало на ці заяви.

Що заявили країни Центральної Азії

Як поінформувало "Радио Азаттык", 30 грудня президент Росії Володимир Путін мав телефонну розмову з казахстанським колегою Касим-Жомартом Токаєвим і з керівником Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим.

За підсумками розмови Кремль повідомив, що Токаєв "рішуче засудив провокаційну атаку українських безпілотників" на резиденцію Путіна на Валдаї. В той же час офіційний сайт глави Казахстану хоч і засуджує атаку, ніде не згадує саме про українські безпілотники.

"Керівник нашої держави засудив спробу атаки на державну резиденцію президента РФ, зазначивши, що такі дії не сприяють просуванню мирного процесу і пошуку політичного рішення конфлікту", - сказано в повідомленні на сайті президента Казахстану.

На офіційному сайті президента Республіки Узбекистан сказано, що президент цієї країни "рішуче засудив спробу атаки". При цьому підкреслено, що подібні дії "несуть загрозу стабільності і безпеці, в тому числі в рамках зусиль, спрямованих на досягнення довгострокового миру".

У заяві МЗС Туркменістану зазначається, що необхідно вирішувати будь-які міжнародні питання лише мирними, політико-дипломатичними засобами та методами.

"У зв'язку з повідомленнями про атаку на резиденцію президента Росії туркменська сторона висловлює занепокоєння і засуджує подібні дії, що загрожують міжнародній безпеці та стабільності, особливо на тлі зусиль, що робляться з врегулювання конфлікту через переговори", - сказано повідомило туркменське МЗС.

Прес-служба президента Таджикистану 31 грудня повідомила, що Емомалі Рахмон під час телефонної розмови з Путіним засудив недавню атаку безпілотників на резиденцію глави російської держави у Новгородській області.

Він наголосив, що дії, якими посягають на державні об'єкти та безпеку керівництва країни, є "неприпустимими та перешкоджають переговорному процесу щодо досягнення миру та стабільності".

Реакція МЗС України

На всі ці заяви зреагувало 31 грудня Міністерство закордонних справ України. В коментарі речника МЗС Георгія Тихого сказано, що в Україні з подивом звернули увагу на офіційні реакції узбекської, казахської, киргизської, туркменської та таджикської сторін на вигаданий Росією "напад на резиденцію Путіна", який не має жодних підтверджень в емпіричній дійсності та був офіційно спростований українською стороною.

"Вважаємо, що реакції на російські фейки не гідні згаданих держав Центральної Азії, з якими Україна прагне розвивати дружні та прагматичні відносини, засновані на принципах взаємоповаги та взаємовигоди. Такі реакції також ідуть всупереч задекларованій цими державами позиції підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, які порушує держава-агресор", - наголосив Тихий.

При цьому він додав, що особливо дивує стурбованість вигаданим нападом на палац Путіна на тлі відсутності реакцій відповідних країн на регулярні та реальні російські удари по цивільних людях в Україні, а також не було їх реакції, коли 7 вересня 2025 року російська ракета влучила в головну будівлю Кабінету Міністрів України.

"Вважаємо, що спроби підігравання російській пропаганді, які базуються на короткочасних інтересах цих країн у відносинах з Росією зараз, суперечать століттям історії та традицій країн Центральної Азії у боротьбі за свою незалежність і самовизначеність", - наголосили в МЗС України.

Історія з "українською атакою" на резиденцію Путіна

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня Росія звинуватила Україну в нібито масованій атаці БПЛА на резиденцію Путіна в Новгородській області, зазначивши, що наша держава нібито хоче зірвати мирні переговори.

Президент України Володимир Зеленський назвав ці заяви Росії фейком. За його словами, ніхто таких ударів не завдавав

Зеленський вважає, що Росія бачить просування в переговорному процесі між Україною та США, з європейськими партнерами і намагається цьому зашкодити.

Варто додати, що російська істерика про буцімто удар по резиденції Путіна з'явилася після досить непоганої зустрічі Трампа із Зеленським.

