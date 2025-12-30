Зеленський пояснив, навіщо РФ заявляє про нібито 'удари' України по резиденції Путіна

На думку президента, такі спекуляції можуть бути пов’язані з позитивною роботою щодо закінчення війни.

Заяви РФ про нібито "удари" по валдайській резиденції російського диктатора Володимира Путіна - це фейк. Про це у коментарі журналістам сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо того, чим, на його думку, викликана спекуляція з боку Москви щодо нібито обстрілу резиденції Путіна на Валдаї, і чи може це бути спроба позбутися розмов про нові санкції чи передачу "Томагавків".

"Удари по валдайській резиденції Путіна - це фейк. Ніхто туди не бив. Чи пов'язано це з санкціями? Може, трішки пов'язано з цим. Але, на мій погляд, це більш пов'язано з тим, що була доволі успішна розмова і зустріч, позитивна зустріч наших команд упродовж місяця. І фіналом якої була наша зустріч з президентом Трампом. І зрозумілий план, що зараз наші радники з 3 січня працюють", - зауважив голова держави.

Потім, додав Зеленський, що Україна зустрічається з європейцями на рівні лідерів.

"Хочемо все підготувати, і дай Бог, потім зустрінемось всі разом. Щоб мати якісь кроки вперед щодо закінчення війни. Ми хочемо, щоб в січні було зроблено багато різних кроків", - наголосив Зеленський.

Водночас він зазначив, що не знає, чи це пов'язано з передачею "Томагавків", і бачить лише те, що "є позитив від зустрічі, є позитив від підготовки документів і є Росія, яка не хоче жодного позитиву ні для кого в цьому форматі, тому вони роблять такі закиди".

Президент також підкреслив:

"Знаєте, що, якщо чесно, викликає нерозуміння і неприємні відчуття? Що деякі представники, як Індія, Емірати, ще кілька держав сказали, засудили начебто наші удари дронів по резиденції Путіна, яких не було. А де їхнє засудження, до речі? Засудження, що весь цей час б'ють по наших дітям, вбивають людей. Щось не чую я ні Індію, якщо чесно, зараз, ні Емірати".

Росія бреше про нібито "атаку" України на резиденцію Путіна

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня Росія поширила брехливу заяву про начебто запуск Україною дронів на резиденцію голови РФ Володимира Путіна на Валдаї. Не надавши жодних правдоподібних доказів, Росія продовжує озвучувати вигадки про "терористичний акт".

Зокрема, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що тепер Росія посилить переговорну позицію у розмовах з американцями.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий наголосив, що Росія вигадала містифікацію про атаку на резиденцію Путіна, аби відмовитись від мирних зусиль.

