Лавров звинуватив Україну в атаці на резиденцію Путіна і почав погрожувати

Він пригрозив "переглянути" переговорну позицію Росії.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що ЗСУ в ніч на 29 грудня нібито спробували атакувати держрезиденцію президента РФ Володимира Путіна в Новгородській області (Валдай). Його цитують пропагандистські росЗМІ.

За його словами Лаврова, загалом російські військові знищили 91 дрон, а інформації про постраждалих і збитки не надходило".

"Переговорна позиція РФ буде переглянута з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму", - сказав він.

Лавров стверджує, що Росія не має наміру після цього виходити з мирного процесу. Міністр пригрозив:

"ЗС РФ уже визначили час і об'єкти для удару у відповідь".

Важливо, що за даними Міністерства оборони Росії, у ніч проти 29 грудня над Росією було збито 89 українських безпілотників, у тому числі лише 18 над Новгородською областю.

Переговори з РФ

Сьогодні має відбутися черговий телефонний дзвінок Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа. Вони вже говорили телефоном учора, перед зустріччю Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Сьогодні Трамп має зустрітися із Зеленським знову. Невідомо, коли саме відбудеться телефонна розмова президента США з Путіним.

