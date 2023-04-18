Глави МЗС країн G7 заявили, що потрібно бути готовим до крайніх заходів.

Західні лідери готуються до того, що президент РФ Володимир Путін застосує "будь-які інструменти, які у нього залишилися", включаючи ядерні загрози і кібератаки, у відповідь на контрнаступ ЗСУ. Ядерні загрози Кремля об'єднали представників "Великої сімки".

Видання The Guardian пише, що британські офіційні особи на саміті міністрів закордонних справ G7 в Японії заявили, що очікують від Росії відповідних дій і "повинні бути готові" до крайніх тактик, коли вона намагається утримати територію України.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив минулого місяця, що Москва готова дати українцям удар у відповідь, попередивши, що його країна застосує "абсолютно будь-яку зброю", якщо Київ спробує повернути собі Крим, який був анексований Росією в 2014 році. У Москві, схоже, усвідомили, що її сили можуть незабаром опинитися в обороні в Україні, оскільки їх зимовий наступ Росії, схоже, сповільнюється.

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Ядерна риторика Росії об'єднала Міністрів G7, які після двогодинної зустрічі виступили із заявою, в якій засудили загрози як "неприйнятні" і розкритикували план Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Офіційні особи G7 заявили, що на переговорах про підхід до українського конфлікту відбувся "відкритий обмін думками", в тому числі про "майбутні перспективи" припинення війни, які, за словами Ріші Сунака, в кінцевому підсумку будуть за столом переговорів.

Однак джерела в Форін-офісі припустили, що єдиним способом остаточного врегулювання конфлікту буде виведення Путіним своїх військ з Криму і надання Заходом інструментів Києву для завершення цієї роботи.

Попри тиск з боку України та інших країн, включаючи колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, з вимогою збільшити військову підтримку, в тому числі збільшити кількість танків і винищувачів, Лондон вважає, що надає те, що потрібно Україні.

Трансатлантична група колишніх високопоставлених дипломатів і військових радників високого рівня заявила, що війна в Україні може зайти в глухий кут, якщо Захід не піде ва-банк і не збільшить рівень своєї військової підтримки. Група заявила, що "заяв про непохитну підтримку" недостатньо, а "дії як і раніше не відповідають риториці", відображаючи військові оцінки в європейських столицях і Вашингтоні.

Саміт міністрів "Великої сімки" - що відомо

Саміт стартував 16 квітня в Японії. Напередодні зустрічі глав МЗС країн G7 повідомлялося, що головною темою стане безпека як Європи, так і Індо-Тихоокеанського регіону.

Триденна зустріч в місті Каруїдзава також проходить на тлі побоювань, що деякі члени G7 в Європі сприймаються як слабкі ланки в питанні загроз Китаю щодо Тайваню.

18 квітня країни G7 пообіцяли продовжувати підтримувати Україну, а також попередили про "високу ціну" тих, хто наважиться допомагати РФ у війні.

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