Конгресмен Майк Тернер надіслав Байдену лист, у якому вимагає відповісти на участь північнокорейських військ у війні проти України.

Використання північнокорейських військ у складі ЗС РФ в Україні необхідно визначити як "червону лінію", вважає голова комітету з розвідки Палати представників американського Конгресу Майк Тернер.

На своїй сторінці в соціальній мережі X (Twitter) він закликав президента США Джо Байдена провести брифінг Постійного спецкомітету з розвідки Палати представників, щоб обговорити передбачувану участь військових КНДР на боці Росії в повномасштабній війні.

"Сьогодні я надіслав листа президенту Байдену з вимогою, щоб його адміністрація дала відповіді і щоб використання північнокорейських військ проти України стало червоною лінією для Сполучених Штатів і НАТО", - ідеться в публікації.

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Крім того, Тернер зазначив, що адміністрація Байдена не поінформувала чиновників про будь-які оцінки розвідувальних служб США або Пентагону щодо переміщення військ КНДР, хоча, за його словами, південнокорейські та українські спецслужби вже зараз докладно описують ці процеси, включно з переміщенням північнокорейських військових на російських кораблях.

У листі до Байдена він уточнив, що США мають показати негайну реакцію на дії Північної Кореї, як і союзники по НАТО, щоб уникнути розширення війни.

Інші новини про північнокорейських військових

Раніше УНІАН повідомляв, що військових із КНДР готують на чотирьох полігонах РФ. Усі вони розташовуються на Далекому Сході Росії. Хоча й не повідомляється про їхню точну кількість.

Крім того, офіцер ЗСУ пояснив, чи становлять загрозу для України війська КНДР. За його словами, їх все одно доведеться знищувати.

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