В ранок "переможного" дня російські сили ППО збили недалеко від об'єкта боєголовку буквально за кілька хвилин до початку параду в Москві.

В ранок "переможного" для Росії дня 9 травня місцевий військовий аеродром "Балтімор" ледь не розбомбили ракетами. Недалеко від об'єкта збили невстановлену боєголовку.

Йдеться про атаку по аеродрому у Воронежі. Російські сили ППО перехопили ракету за кілька хвилин до початку військового параду в Москві, орієнтовно о 9:40 ранку, пише ASTRA.

Поки що точно встановити тип підбитої ракети не вдалося. Її фрагменти знайшли ввечері 9 травня в Лівобережному районі міста (недалеко від кладовища "Нікольське", в зоні лісосмуги). За попередніми даними, знайдений уламок є радіолокаційною головкою самонаведення збитої ракети.

Відео дня

ASTRA уточнює, що залишки ракети не були вибухонебезпечними. Під час "прильоту" ніхто з росіян не постраждав.

Кремль зганьбився на 9 травня музейними експонатами

Нагадаємо, що військовий парад, який РФ все ж зважилася провести на 9 травня в центрі Москви, закінчився для Кремля справжньою ганьбою: під час ходи техніки місцева публіка помітила музейні раритети танків, замість справжніх бойових машин, які зазвичай демонструвалися.

Йдеться про музейний варіант танка Т-34, який Росії довелося тягнути для параду з далекого Лаосу (одна з країн Азії).

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