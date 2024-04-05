Вдень у п'ятницю, 5 квітня, військову частину у невизнаному Придністров'ї атакував безпілотний літальний апарат. Про це пише "Первый Приднестровский телеканал".

Повідомляється, що близько 14:35 дрон-камікадзе прилетів на територію військової частини міністерства оборони "ПМР" у Рибницькому районі. Вона знаходиться за шість кілометрів від придністровсько-українського кордону.

Внаслідок атаки ніхто не постраждав, однак було пошкожено радіолокаційну станцію. Зазначається, що зараз на місці інциденту працює слідчо-оперативна група. На опублікованих фотографіях можна побачити маленьку та неглибоку вирву у землі.

Атака БПЛА на Придністров'я: що відомо

Нагадаємо, що 17 березня у мережі з'явилися фото та відео пожежі на території військової частини у Тирасполі. Повідомлялося, що дрон-камікадзе атакував вертоліт, він повністю згорів.

Колишній голова Верховної Ради Придністров'я Олександр Щерба заявив, що бачить "український слід" у цьому нападі.

У Бюро політики реінтеграції Молдови заявили, що Україна не причетна до дронової атаки на військову частину. Вони вважають, що це було зроблено для того, щоб викликати страх і паніку в регіоні. Крім того, у Молдові зазначили, що ця військова техніка не працює вже декілька років.

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