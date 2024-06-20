РФ та інші країни відклали в сторону історичні суперечності, щоб колективно протистояти тому, що вони вважають глобальною системою, в якій домінують США.

Військова співпраця Росії з Іраном, Північною Кореєю і Китаєм розширилася до обміну чутливими технологіями, які можуть загрожувати США та їхнім союзникам ще довго після завершення війни в Україні.

Як пише The Wall Street Journal, швидкість і глибина розширення Росією зв'язків у сфері безпеки за участю супротивників США часом дивує американських аналітиків розвідки. За їхніми словами, РФ та інші країни відклали в сторону історичні суперечності, щоб колективно протистояти тому, що вони вважають глобальною системою, в якій домінують США.

"На знак тісніших військових відносин президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявили в середу в Пхеньяні, що вони уклали угоду про надання взаємодопомоги в разі нападу на одну з країн, охарактеризувавши ці відносини як альянс між двома авторитарними державами", – наголошує видання.

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Розширення контактів Москви з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм почалося після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, коли перші невдачі на полі бою і західні санкції змусили Росію відчайдушно шукати нові джерела озброєнь. Але домовленості перетворилися на угоди про спільне виробництво, передачу технологій і робочої сили, які, за словами офіційних осіб, покращують довгострокові можливості Москви, а потенційно – Тегерана, Пхеньяна і Пекіна.

"Війна Росії в Україні підтримується Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Вони хочуть, щоб США зазнали поразки. Вони хочуть, щоб НАТО зазнало поразки. Якщо вони досягнуть успіху в Україні, це зробить нас більш вразливими, а світ більш небезпечним", – заявив днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Розширені зв'язки у сфері безпеки між Росією і Північною Кореєю, Іраном і Китаєм поки що не є формальним військовим союзом, як, наприклад, Організація Північноатлантичного договору Заходу. Замість цього вони передбачають низку двосторонніх обмінів між Росією і кожною з трьох інших країн.

"Для Росії, Північної Кореї, навіть Китаю – це все шлюб за розрахунком, заснований на зближенні або узгодженні інтересів і цілей на даний момент, а не якийсь пристрасний любовний роман", – заявила нещодавно колишня співробітниця ЦРУ і Білого дому Сью Мі Террі.

Проте вже з'явилися початкові обриси нової осі з ознаками ширшої стратегічної і дипломатичної співпраці. За словами західних чиновників і митних даних, Китай перебуває в центрі зусиль, спрямованих на зміцнення торговельних зв'язків з країнами, що перебувають під санкціями США.

За словами американських чиновників, Китай зробив усе, щоб не надавати Росії зброю, що, як наголошували у Вашнгтоні, призвело б до запровадження санкцій. Проте Пекін допоміг російському оборонному виробництву відновитися швидше, ніж очікували американські спецслужби після перших невдач Москви в Україні і запровадження західних санкцій, покликаних завадити Кремлю отримати доступ до зброї.

Китай поставив величезну кількість обладнання подвійного призначення, в тому числі верстати, мікроелектроніку для російської оборонної промисловості, оптику для танків і бронетехніки, а також турбодвигуни для крилатих ракет. Це також допомагає Росії вдосконалювати свої супутникові та інші космічні можливості для використання в Україні.

"Вони дуже обережні, але вони дуже близько до межі. Вони роблять все можливе, щоб підтримати росіян, не несучи при цьому жодних витрат", – зазначив представник оборонного сектору.

Росія будує нові союзи

Російський диктатор Володимир Путін вперше за 24 роки відвідав Північну Корею. 19 червня стало відомо, що РФ та КНДР підписали договір про партнерство між країнами.

Він передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників. Кремлівський правитель також зауважив, що Росія "не виключає для себе розвитку військово-технічного співробітництва з КНДР".

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що підписання "стратегічного військового партнерства" між РФ і КНДР – це одностороннє і найбільш нахабне обнулення всього пакету міжнародних рішень, резолюцій і обмежень, накладених на КНДР.

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