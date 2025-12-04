Чотири невідомі безпілотники слідували тією самою траєкторією, що й літак президента України.

Літак президента України Володимира Зеленського перед приземленням в аеропорту Дубліна переслідували чотири дрони військового типу. Про це повідомляє The Journal із посиланням на джерела.

Зазначається, що інцидент стався 1 грудня під час візиту Зеленського до Ірландії. Джерела розповіли журналістам, що чотири невпізнані безпілотники порушили заборону на польоти і слідували тією самою траєкторією, що й літак президента України, який прямував до аеропорту Дубліна.

У виданні поділилися, що літак приземлився трохи раніше, ніж планувалося. За словами джерел, дрони злетіли з північного сходу Дубліна. Проте поки що невідомо, чи злетіли дрони з суші, чи з непоміченого корабля.

Відео дня

Ба більше, пізніше ці безпілотники кружляли над кораблем ірландських ВМС, який був таємно розгорнутий в Ірландському морі прямо перед візитом Зеленського, додали у виданні. Джерела повідомили журналістам, що місцеві правоохоронці вже проводять розслідування.

Зеленський виступив у парламенті Ірландії - що відомо

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський під час візиту до Дубліна виступив у парламенті Ірландії. Він заявив, що зараз наша країна ближча до миру, ніж будь-коли.

Крім того, Зеленський сказав, що "сильна країна може почати війну, але й інша сильна країна може зробити так, щоб війна припинилася". Також він попросив нагадувати світу, що російське вторгнення в Україну є "кримінальним і неспровокованим актом агресії".

Вас також можуть зацікавити новини: