Капітан армії у відставці Том Клонан зазначив, що Дублін не має ані сучасних датчиків, необхідних для виявлення загроз, ані зброї, щоб їх зупинити.

Сенатор Ірландії і капітан армії у відставці Том Клонан заявив, що його країна "є найслабшою ланкою Європи в питаннях безпеки, оборони та розвідки", пише The Telegraph.

За словами Клонана, Дублін не має ані сучасних датчиків, необхідних для виявлення загроз, ані зброї, щоб їх зупинити. Саме це, за його словами, робить країну "абсолютно беззахисною і провокативно слабкою".

Видання зазначає, що згідно сценаріїв апокаліпсису, підводні човни можуть запускати ракети по Європі або ж російський диктатор Володимир Путін може висаджувати десантників у графстві Клер на заході Ірландії.

Вказується, що на думку більшості аналітиків, реальна загроза стосується мережі підводних кабелів і газопроводів у водах навколо Ірландії. Наводяться дані, що три чверті найважливіших трансатлантичних кабелів проходять через або поруч із кордонами Ірландії.

Видання нагадало, що в листопаді минулого року російський розвідувальний корабель "Янтар" був помічений поблизу кабелів, якими користуються Microsoft і Google. Ці два американські технологічні гіганти мають штаб-квартири в Ірландії.

Оскільки Ірландія не має сучасних радіолокаційних або гідроакустичних систем, Дублін нерідко дізнається про операції Росії в "сірій зоні" лише тоді, коли про це повідомляють союзники, зокрема, Велика Британія.

Також згадується й інцидент, який стався в грудні 2023 року, коли британський військовий корабель і вертоліт прогнали російський підводний човен, виявлений поблизу гавані Корк.

Додається, що в ніч на понеділок, 3 грудня, літак із президентом України Володимиром Зеленським розпочав посадку в аеропорту Дубліна. Рейс прибув трохи раніше за розклад й, як йдеться в статті, це відхилення могло врятувати життя українському лідеру.

В повідомленні йдеться, що незабаром після приземлення літака в повітряному просторі на маршруті його польоту було помічено п'ять безпілотників. За словами ірландських посадовців, їхньою метою здебільшого було створення перешкод.

Видання додає, що переліт Зеленського з британського в ірландський повітряний простір, а також відсутність спільного планування, ставили під загрозу президента України.

В статті йдеться, що за кілька тижнів після цього інциденту Дублін не надав жодних пояснень. Також не було ні пресконференції, ні заклику надати інформацію, ні оголошення про перегляд оборонної політики. Натомість, цю історію опублікували ірландські ЗМІ.

