Є технічні питання, які неможливо вирішити навіть за гроші, або не тільки за них.

Президент України Володимир Зеленський відзначив, що компанії-виробники не встигають робити стільки дронів-перехоплювачів, які потрібні для потреб сил протиповітряної оборони для збиття "Шахедів".

"Я вважаю, що це дуже хороша зброя. Вона показує хороші результати. Кілька компаній їх виробляють. Скажу відверто - не всі показують 100%-й результат, від 60 до 90%. Різні компанії. У будь-якому випадку - ми нарощуємо цей напрямок. І характеристики покращуються. Є кілька продвинутих компаній. Їх недостатньо - перехоплювачів", - сказав Зеленський журналістам під час виступу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби, передає кореспондент УНІАН.

Президент додав, що питання стоїть навіть не в грошах, або не тільки стосується коштів.

"Гроші - завжди дефіцит. Але зараз щодо перехоплювачів - питання не лише в грошах. Є технічні питання. Виробники не встигають робити стільки, скільки нам зараз потрібно", - сказав Зеленський.

Ситуація з дронами-перехоплювачами - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Великій Британії планується масове виробництво українських зенітних дронів-перехоплювачів Octopus. Воно може сягати кількох тисяч на місяць.

Також Україна почала спільно виробляти дрони-перехоплювачі з США. Йдеться про американо-українське спільне виробництво, за словами президента України Володимира Зеленського.

