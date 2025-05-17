Мединський неодноразово оскандалювався своїми заявами з псевдоісторичним підтестом, а на його працях стоїть ідеологія путінського режиму.

Російський правитель Володимир Путін відправив на переговори у Стамбул "бутафорську" делегацію на чолі з істориком Володимиром Мединським, який публічно осоромлювався безглуздими заявами та фейковими історичними твердженнями.

Як повідомляє The Telegraph, Мединський - колишній міністр культури РФ, відомий своєю ультранаціоналістичною позицією, свого часу заявив, що "росіяни мають одну зайву хромосому", чим викликав широкий осуд навіть у самій Росії.

Проте саме його президент Путін обрав головним представником на переговорах із Україною в Стамбулі. Президент Володимир Зеленський розкритикував російську делегацію, назвавши її "бутафорською" і вказавши на небажання Путіна вести діалог на серйозному рівні.

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Мединський уже вів переговори з Україною в 2022 році, проте ті завершилися провалом через його ультимативні вимоги — капітуляція, роззброєння та нейтралітет України.

Історик за освітою, Мединський є співавтором підручника з історії, обов'язкового для шкіл РФ. У ньому йдеться про Україну як "ультранаціоналістичну державу", а Йосип Сталін зображений як "мудрий лідер". У своїх публікаціях він стверджував: "Факти не мають великого значення. Все починається не з фактів, а з інтерпретацій".

Мединського також пов’язують із написанням ідеологічних текстів для Путіна, серед яких — стаття 2021 року, що поставила під сумнів саме існування України як окремої нації. Михайло Зигар, колишній головний редактор телеканалу "Дождь", писав:

"З тіні Мединський допоміг побудувати ідеологічний та історичний фундамент, на якому значною мірою тримається правління Путіна".

Попри резонансні висловлювання, серед яких згадка про "зайву хромосому" у росіян, Мединський залишається у фаворі Кремля. Його призначення на ключову роль у переговорах з Україною розцінюється експертами як знак відсутності реального прагнення до миру.

Мединський погрожував українській делегації вічною війною

Як писав УНІАН, раніше британський журналіст Олівер Керролл, посилаючись на власні джерела, повідомив, що на сьогоднішніх переговорах у Стамбулі росіяни вимагали віддати їм усі території Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей тільки заради припинення вогню. Крім того, росіяни начебто погрожували захопленням ще двох областей - Харківської та Сумської.

Керролл також навів слова, нібито сказані на переговорах Мединським: "Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три - скільки б це не зайняло. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати? Можливо, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно".

Згодом сам Мединський побічно підтвердив, що погрожував українським переговірникам десятиліттями безперервної війни. Переговорник Мединський прокоментував переговори фейковими цитатами Наполеона і Бісмарка

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