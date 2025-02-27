Російський диктатор побоюється, що Європа може перешкодити переділу світу, який він планує з новою адміністрацією США.

Росія задоволена результатами перших контактів із новою адміністрацією США, яка відмовилася від "так званих правил" у міжнародній політиці. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін на засіданні колегії ФСБ.

"Важливо, що наші сьогоднішні партнери демонструють прагматизм, реальний погляд на речі, відмовляються від багатьох стереотипів, так званих правил і месіанських ідеологічних кліше своїх попередників, які власне і призвели до кризи всієї системи міжнародних відносин", - заявив він.

За словами Путіна, західна спільнота вже почала розвалюватися зсередини, на що нібито вказують проблеми і в економіці, і у внутрішній політиці західних країн.

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Нинішню ситуацію у світі Путін вважає результатом "мужності і стійкості" російської армії, яка "своїми щоденними перемогами" створила умови для початку "серйозного діалогу щодо фундаментального розв'язання і української, і інших криз".

Диктатор підкреслив, що Росія хоче домовлятися про створення нової системи глобальної безпеки, де "безпека одних не може бути забезпечена за рахунок або на шкоду безпеці інших, і вже точно не за рахунок Росії".

Путін поскаржився, що не всі в Європі радіють потеплінню стосунків Москви і Вашингтона, тому Росія має використати "всі можливості дипломатії та спецслужб", щоб завадити спробам зірвати переговори зі США.

Крім того, диктатор доручив вжити додаткових заходів для захисту російського кордону і збільшити щільність прикриття рубежів на небезпечних напрямках.

Нова політика США за Трампа

Як писав УНІАН, зі зміною влади у Вашингтоні США різко змінили свою поведінку в міжнародній політиці. Зокрема Дональд Трамп почав погрожувати анексією найближчому військово-політичному союзнику і торговому партнеру - Канаді. Також Трамп вимагав передати під контроль США Панамський канал та острів Гренландія, що належить Данії.

Також Трамп почав вимагати від України повернути в п'ятикратному розмірі військову і фінансову допомогу, надану попередньою адміністрацією як безоплатні гранти. Багато аналітиків назвали такий підхід "рекетом".

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