Українські удари в глибокий тил Росії можуть допомогти закінчити війну, - Трамп

Українські удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) є ескалацією, але ця ескалація може допомогти покласти край війні.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі.
Зокрема, українська журналістка запитала у Трампа, як він оцінить українські удари по російських НПЗ та воєнних об’єктах в російському тилу.
У відповідь Трамп спершу попросив перефразувати питання і доручив державному секретарю Марко Рубіо відповісти. У свою чергу держсекретар зазначив, що питання стосується спроможності України здійснювати удари по глибокому тилу Росії.
"Це одна з динамік, яка змінилася у війні за останні кілька місяців", - відзначив Рубіо.
На думку держсекретаря США, росіянам стає важче захищати їхній власний повітряний простір.
"Сподіваємося, що це створить простір зараз для переговорів про припинення цієї війни", - наголосив Рубіо.
Після цих слів свою думку висловив Трамп:
"Це ескалація, але це також ескалація, яка може допомогти призвести до закінчення [війни - УНІАН]".
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