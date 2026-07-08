Українські удари в глибокий тил Росії можуть допомогти закінчити війну, - Трамп

Президент США назвав ескалацією українську кампанію з нанесення ударів по об’єктам в глибокому тилу Росії.

Українські удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) є ескалацією, але ця ескалація може допомогти покласти край війні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі.

Зокрема, українська журналістка запитала у Трампа, як він оцінить українські удари по російських НПЗ та воєнних об’єктах в російському тилу.

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У відповідь Трамп спершу попросив перефразувати питання і доручив державному секретарю Марко Рубіо відповісти. У свою чергу держсекретар зазначив, що питання стосується спроможності України здійснювати удари по глибокому тилу Росії.

"Це одна з динамік, яка змінилася у війні за останні кілька місяців", - відзначив Рубіо.

На думку держсекретаря США, росіянам стає важче захищати їхній власний повітряний простір.

"Сподіваємося, що це створить простір зараз для переговорів про припинення цієї війни", - наголосив Рубіо.

Після цих слів свою думку висловив Трамп:

"Це ескалація, але це також ескалація, яка може допомогти призвести до закінчення [війни - УНІАН]".

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