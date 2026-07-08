Ердоган назвав шлях до миру в Україні та пообіцяв військову допомогу

Туреччина робитиме внесок в ініціативу PURL для закупівлі американської зброї через НАТО для України.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що підтримує бачення президента США Дональда Трампа щодо потреби встановлення миру у війні Росії проти України. Як передає кореспондент УНІАН, про це Ердоган сказав під час відкриття засідання Північноатлантичної ради в межах саміту лідерів НАТО в Анкарі.

"Коли йдеться про війну в Україні, президент Трамп має своє бачення миру, яке я поділяю. Я вважаю, що все, що потрібно Україні, має бути забезпечено з наших запасів. Ми пропонуємо нашу військову підтримку Україні, і крім того, в рамках можливостей PURL ми також робитимемо внесок, задовольняючи потреби України", - заявив Ердоган.

Разом з тим, як підкреслив турецький лідер, продовжуючи підтримувати Україну, треба також "заохочувати Росію до миру".

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Ердоган заявив, що треба максимально ефективно використовувати наявні канали зв'язку.

Туреччина та війна в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Ердоган неодноразово пропонував провести прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

У квітні 2026 року міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з ініціатором війни, російським диктатором Володимиром Путіним за участі президента Туреччини Реджепа Ердогана і президента США Дональда Трампа.

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