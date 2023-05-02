Члени Альянсу не готові до рішень, які б суттєво виходили за рамки декларації від 2008 року.

Такі члени Північноатлантичного альянсу, як США і Німеччина, неофіційно дали зрозуміти, що вони поки не хочуть брати на себе жодниї зобов'язань щодо прийняття України до НАТО, які істотно виходять за рамки декларації від 2008 року, в якій не було конкретних рішень щодо приєднання, пише німецьке агентство друку (DPA).

Президент Володимир Зеленський закликав НАТО на липневому саміті розчистити Україні шлях до Альянсу. Цей заклик отримав підтримку країн Центральної та Східної Європи, зокрема, від Литви, яка приймає саміт НАТО.

Але, як стверджують джерела видання в Альянсі, реальне просування в переговорах про перспективи вступу України в НАТО можливе тільки в разі, якщо українські сили доб'ються успіхів у війні проти Росії.

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Наразі, за словами дипломатів, вкрай малоймовірно, що Україні вдасться переконати таких партнерів по НАТО, як США, змінити курс. Противники конкретної перспективи приєднання пояснюють свою позицію тим, що ця мета наразі є нереалістичною і може відвернути від набагато більш важливої – підтримки України. Також звучать думки, що є ризик того, що нові зобов'язання НАТО можуть дати Росії аргументи для ще більш агресивної війни.

В американському уряді журналістам непрямо підтвердили, що вважають подальші поставки зброї та іншої допомоги Україні більш важливими в поточній ситуації, ніж плани щодо вступу в НАТО.

"Ми концентруємося на тому, щоб якомога швидше передати більше практичної підтримки в руки українців", – сказав високопоставлений чиновник.

Водночас в уряді США не ставлять під сумнів декларацію НАТО від 2008 року та перспективи України щодо вступу до Альянсу.

"Питання не в тому, чи приєднається Україна до альянсу, а в тому, коли", – додав чиновник.

Вступ України до НАТО - останні новини

Майже два тижні тому генсек НАТО Єнс Столтенберг вперше з початку повномасштабної війни відвідав Україну. Він заявив після візиту, що країни НАТО домовились про вступ України до Альянсу.

Згодом низка країн виступили із заявами, в яких уточнили свою позицію. Так, Польща, Чехія та Словаччина у спільній заяві закликали до надання Україні гарантій безпеки ще до вступу в НАТО, а США заявили, що підтримують вступ після війни.

Угорщина тим часом заявила, що нібито вступ України до НАТО можливий тільки після того, як Росія дасть офіційну згоду. А Німеччина виключила швидке розв'язання питання про членство України.

На цьому тлі в польському МЗС звинуватили Берлін і Париж у затягуванні приєднання України до НАТО, наслідком якого стала розв'язана Росією війна.

У липні у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, від якого Україна очікує затвердження гарантій перед вступом до Альянсу.

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