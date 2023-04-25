Помилкова стратегія НАТО вже дозволила Росії розв'язати війну проти України та усіляко підривати безпеку країн Заходу, наголошує голова МСЗ України.

Країни Північноатлантичного альянсу мають припинити шукати виправдання і визнати, що альтернативи прийняттю України до Альянсу немає, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в статті для Foreign Affairs.

"Настав час відмовитися від виправдовувань і нарешті визнати, що немає альтернативи прийняттю України, якщо метою НАТО є забезпечення безпеки євроатлантичної спільноти. Я не ставлю під сумнів поточну прихильність НАТО Україні. Члени Альянсу доставляли Києву життєво важливу допомогу з початку повномасштабного вторгнення Росії. Але я ставлю під сумнів стратегію НАТО, коли йдеться про Україну та довгострокову безпеку євроатлантичного регіону", – пише Кулеба.

Голова МЗС наголошує, що обережна стратегія НАТО щодо Росії мала жахливі наслідки.

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"Страх затьмарив розсудливість Альянсу, змусивши його прийняти надто обережну стратегію, яка мала тяжкі наслідки для тисяч українців, які були викрадені, зґвалтовані, закатовані, переміщені чи вбиті. Помилка стратегії НАТО також дозволила Росії підривати безпеку Заходу кібератаками, шпигунством і політичним втручанням", – додає Кулеба.

Міністр також відкинув нові аргументи країн-учасниць Альянсу, що виступають проти приєднання України нібито через те, що це "роз’єднує".

"В Європі таке ж заперечення висунули ті, хто прагне заблокувати шлях України до членства в Європейському Союзі. Трохи більше року тому нам повідомляли, що в ЄС розділений через питання про те, чи надавати Україні статус кандидата. Однак у червні 2022 року всі 27 країн-членів ЄС підтримали надання Україні цього статусу, що дало блоку нове відчуття єдності, мети та сили. Те ж саме станеться з НАТО, коли буде прийнято рішення щодо шляху України до членства", – наголошує голова МЗС.

Кулеба закликає лідерів НАТО прийняти сміливе рішення, яке матиме суттєвий вплив на безпекову ситуацію в регіоні.

"Нинішні лідери країн НАТО не приймали хибних рішень, які привели нас сюди, але вони можуть прийняти сміливе рішення розширити альянс і таким чином захистити Євроатлантику. Якщо залишити Україну відкритою, це призведе лише до подальшої нестабільності та російської агресії", – акцентує він.

Вступ України до НАТО - останні новини

20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав Київ. Наступного дня перед засіданням у форматі "Рамштайн" щодо військової допомогою нашій країні він заявив, що всі союзники по НАТО домовилися про майбутній вступ України до Альянсу.

Після цього США заявили, що підтримують вступ України в НАТО після війни. А Польща, Чехія та Словаччина зробили спільну заяву, у котрій наголосили на необхідності надати Україні безпекові гарантії ще до приєднання до Альянсу.

Водночас в Угорщині заявили, що вступ України до НАТО можливий тільки після того, як Росія дасть на це офіційну згоду. У відповідь на це в МЗС України заявили, що Україна не потребує дозволу Росії, і назвали небезпечною ситуацію, коли "угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви".

В Німеччині тим часом виключили швидке розв'язання питання щодо членства України в НАТО, через що в польському МЗС звинуватили Берлін та Париж у затягуванні приєднання Києва до Альянсу, яке мало жахливі наслідки.

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