Міністр закордонних справ України висловився про погрози угорського прем'єра перед першим засіданням Ради Україна-НАТО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що треба зачекати два тижні, щоб дізнатись як завершаться погрози Угорщини

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба журналістам розповів перед першим засіданням Ради Україна-НАТО на рівні глав МЗС у Брюсселі. Зокрема, міністр прокоментував блокування Угорщиною виділення 50 млрд євро на допомогу Україні і невизначеність щодо допомоги з боку США.

"Коли справа стосується Угорщини, давайте зачекаємо два тижні і подивимося, як це завершиться", - сказав Кулеба. Водночас міністр висловив сподівання, що Конгрес США знайде рішення відповідно до найкращих інтересів американського народу, які насправді стосуються підтримки як Ізраїлю, так і України.

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Він повторив позицію України, яка ніколи не зверталась із запитом щодо відправлення американських солдатів на війну проти Росії.

Стосунки України та Угорщини - новини, які варто знати:

Як повідомляв УНІАН, 14-15 грудня відбудеться засідання Європейської Ради на рівні голів держав і урядів країн-членів ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує заблокувати всю допомогу Євросоюзу Україні, а також майбутній вступ країни до блоку. Він вимагає, щоб лідери ЄС переглянули всю стратегію підтримки Києва.

Угорський політик написав листа голові Європейської Ради Шарлю Мішелю, в якому стверджує, що ніякі рішення про фінансування України, відкриття переговорів про вступ до ЄС або подальші санкції проти Росії не можуть бути прийняті до тих пір, поки не відбудеться "стратегічна дискусія" в Брюсселі в середині грудня.

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