Погіршення війни в Україні буде означати численні загрози для країн Європи, а також наближення зони бойових дій до кордонів Словаччини.
Про це виданню Novy Čas розповів Юрай Марушяк зі Словацької академії наук. Першого квітня президент України Володимир Зеленський звинуватив Москву в стягуванні військ до українських кордонів. Перекидання російських військ на цю територію, а також в окупований Крим помітили й США минулого тижня.
Читайте такожGazeta Wyborcza: Війна з Україною нікому в Росії не вигіднаМарушяк зауважує, що це не перший рух російських військ біля українського кордону. А Кремль вже давно вважає західні межі своєї країни "місцем з найбільшою загрозою військової атаки". Однак, на думку словацького експерта, Росія часто проводить такі ротації військ, щоб притупити увагу Заходу й скористатися "втомою" США і Європи від України, щоб атакувати сусідню країну.
"Загроз багато: від перебоїв у поставках газу в країни Європи до нової хвилі напливу біженців, яку особливо боляче відчують сусіди України", - сказав експерт, нагадавши, що Словаччина належить до числа таких сусідів.
"Ескалація війни в Україні також поставить під питання нинішню структуру Європи включно з принципом непорушності кордонів", - додав він.
Читайте такожForeign Policy: Україні краще тримати позиції й чекати, коли Путіна не станеМарушяк зауважив, що Угорщина часто діє як найближчий політичний партнер Росії. А отже не можна виключати, що "вона захоче використати цю ситуацію на свою користь". Словацький експерт також вказав на те, що зміна балансу сил в Чорному морі - теж виклик. Потенційна війна буде порушенням принципів відносин між країнами Європи, згідно з Актом Конференції з безпеки і співпраці в Європі від 1975 року.
Тому, за словами Марушяка, міжнародна спільнота повинна, перш за все, вести переговори як з Росією, так і з Україною про ослаблення напруги.
"Водночас, потрібно дати чітко зрозуміти, що війна і загроза суверенітету України неприйнятні. А всі проекти співпраці з Росією включно з "Північним потоком-2" будуть під питанням", - сказав він.
Загострення на Донбасі:
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.
- З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".
- Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.
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