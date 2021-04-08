Експерт пояснив, що в разі російського наступу проти України Словаччині і Європі не варто чекати нічого хорошого.

Погіршення війни в Україні буде означати численні загрози для країн Європи, а також наближення зони бойових дій до кордонів Словаччини.

Про це виданню Novy Čas розповів Юрай Марушяк зі Словацької академії наук. Першого квітня президент України Володимир Зеленський звинуватив Москву в стягуванні військ до українських кордонів. Перекидання російських військ на цю територію, а також в окупований Крим помітили й США минулого тижня.

Читайте такожGazeta Wyborcza: Війна з Україною нікому в Росії не вигіднаМарушяк зауважує, що це не перший рух російських військ біля українського кордону. А Кремль вже давно вважає західні межі своєї країни "місцем з найбільшою загрозою військової атаки". Однак, на думку словацького експерта, Росія часто проводить такі ротації військ, щоб притупити увагу Заходу й скористатися "втомою" США і Європи від України, щоб атакувати сусідню країну.

"Загроз багато: від перебоїв у поставках газу в країни Європи до нової хвилі напливу біженців, яку особливо боляче відчують сусіди України", - сказав експерт, нагадавши, що Словаччина належить до числа таких сусідів.

"Ескалація війни в Україні також поставить під питання нинішню структуру Європи включно з принципом непорушності кордонів", - додав він.

Читайте такожForeign Policy: Україні краще тримати позиції й чекати, коли Путіна не станеМарушяк зауважив, що Угорщина часто діє як найближчий політичний партнер Росії. А отже не можна виключати, що "вона захоче використати цю ситуацію на свою користь". Словацький експерт також вказав на те, що зміна балансу сил в Чорному морі - теж виклик. Потенційна війна буде порушенням принципів відносин між країнами Європи, згідно з Актом Конференції з безпеки і співпраці в Європі від 1975 року.

Тому, за словами Марушяка, міжнародна спільнота повинна, перш за все, вести переговори як з Росією, так і з Україною про ослаблення напруги.

"Водночас, потрібно дати чітко зрозуміти, що війна і загроза суверенітету України неприйнятні. А всі проекти співпраці з Росією включно з "Північним потоком-2" будуть під питанням", - сказав він.

Загострення на Донбасі:

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.

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Переклад: Лесь Димань