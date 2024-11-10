Він підкреслив, що всі ці втрати принесли Росії лише "крихітні прирощення території".

Росія в жовтні зазнала найбільших втрат з початку війни, заявив начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін.

В інтерв'ю BBC він заявив, що російські війська втрачали в середньому близько 1500 вбитих і поранених "щодня" у жовтні, підкресливши, що російський народ платить "надзвичайну ціну" за вторгнення Путіна.

"700 000 убитих або поранених - величезний біль і страждання, які доводиться терпіти російській нації через амбіції Путіна", - сказав він, додавши, що всі ці втрати принесли лише "крихітні прирощення території".

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Начштабу оборони Великої Британії зазначив, що Росія домагається тактичних, територіальних успіхів, однак водночас витрачає понад 40% своїх державних витрат на оборону і безпеку, що, за його словами, є "величезним виснаженням" для країни.

Він також переконаний, що західні союзники будуть рішучі у своїй підтримці України "стільки, скільки буде потрібно".

"Це послання, яке президент Путін має засвоїти, і запевнення для президента Зеленського", - сказав він.

Втрати Росії у війні

Росіяни намагаються наступати на низці напрямків у нашій країні, зокрема, в Донецькій області. Противники зазнають величезних втрат у живій силі та техніці. Загальні втрати РФ на 10 листопада 2024 року від початку повномасштабного вторгнення становлять уже 708 тисяч 890 осіб.

Раніше повідомлялося, що Кремль уперше надав військовослужбовцям інструкції з облаштування та догляду за братськими могилами, що стало актуальним у зв'язку зі значними втратами Росії у війні проти України.

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