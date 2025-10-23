США посилюють санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу", щоб знизити доходи Кремля від нафти та змусити Путіна серйозно поставитися до припинення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп оголосив у середу про новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на енергетичних гігантів "Роснефть" та "Лукойл", а також понад тридцять їхніх дочірніх компаній. Це перші фінансові обмеження проти Росії за другий термін Трампа. Санкції були запроваджені на тлі затяжного конфлікту в Україні та скасованої зустрічі Трампа з Володимиром Путіним у Будапешті.

Американський аналітичний центр Atlantic Council пояснив, як нові санкції Трампа щодо Росії на нафті змінять хід війни.

Мета санкцій

За словами експертів центру, ці заходи мають стати "попереджувальним пострілом" для Кремля та змусити Росію серйозно поставитися до припинення війни.

Експомічник державного секретаря США з питань Європи Деніел Фрід підкреслив, що це "перший крок" адміністрації Трампа у фінансовому тиску на Москви. Водночас старший директор Центру Євразії та колишній посол США в Україні Джон Гербст застеріг, що Путін і далі розраховує пережити будь-якого західного лідера у війні.

Економічний ефект

Директор Ініціативи з економічного державного управління в Центрі геоекономіки, колишня посадовця Білого дому та Міністерства фінансів США Кімберлі Донован прогнозує "прямий та негайний вплив на прибутки Росії від нафти", включно з легальними продажами та операціями через тіньовий флот Кремля. Санкції запроваджено відповідно до Указу 14024, що передбачає загрозу вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які продовжують співпрацювати з підсанкційними компаніями.

Фрід додає, що більш жорсткі заходи можуть включати координацію із Європою щодо зниження граничної ціни на російську нафту та санкції проти портів і танкерів, що обслуговують "тіньовий флот".

Що буде далі

Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію для скорочення операцій з "Роснефтью" та "Лукойлом" до 21 листопада, щоб країни-імпортери, як-от Китай та Індія, могли прийняти рішення щодо імпорту російської нафти. Донован наголошує на необхідності координації санкцій зі Сполученим Королівством та ЄС для досягнення ефективного результату та спонукання Путіна до переговорів.

Гербст зазначає, що для досягнення миру санкцій буде недостатньо:

"Трамп може забезпечити міцний мир лише, якщо переконає Путіна, що США та їхні союзники озброять Україну настільки, що подальші військові здобутки Росії стануть неможливими".

Санкції проти нафтового сектору РФ

22 жовтня стало відомо, що США запроваджують нові санкції щодо Російської Федерації. Вони торкнуться російських компаній "Роснефть" і "Лукойл". Обмеження запроваджують у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з припинення війни в Україні.

Зазначається, що, крім "Роснефти" і "Лукойлу", санкції зачеплять компанії, які прямо або побічно на 50 % або більше належать цим гігантам, навіть якщо їх не внесено до санкційного списку безпосередньо. Йдеться про 28 дочірніх компаній "Роснефти" і 6 – "Лукойлу".

