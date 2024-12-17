Президент зазначив, що довіряти Путіну не можна, тому Україні необхідно вийти з війни сильною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби вступ України до НАТО залежав тільки від Польщі, то це сталося б за один день. Таким чином він процитував прем'єра Польщі Дональда Туска на спільній пресконференції у Львові.

При цьому президент зазначив, що довіряти Путіну не можна, тому Україні необхідно вийти з війни сильною.

"Чи можна довіряти Путіну? Ні. Вони воюють проти нас, убивають нас. Чи можна буде довіряти наступнику Путіна? Упевнений, що ні. Але нікуди не дітися. Ми живемо і в нас довгий кордон. Тому Україні потрібно вийти з цієї війни дуже сильною. Сильний - значить незалежний. Незалежно від того, чи захочуть Путін, путінська Росія чи не путінська Росія, знову прийти з агресією в Україну. А сильна позиція України - це потужний вихід із цієї війни. Це чітке розуміння - НАТО і ЄС", - зазначив Зеленський.

За словами президента, українська влада робитиме все, щоб таке розуміння було "і в Україні, і в українського народу, і в усіх партнерів, які нас підтримують, і в Росії, якій ми не довіряємо від слова "повністю". Зеленський додав:

"Усе ж таки багато залежить і від США та Європи. Як сказав один Дональд [Трамп], що може закінчити війну швидко, за добу. А сьогодні в нас другий Дональд [Туск] і сьогодні прем'єр-міністр сказав, що якби залежали ЄС і НАТО виключно від Польщі, то за один день Україна б там була. Хто знає, може, наступного року ми можемо розраховувати і на перше, і на друге".

Вступ України до НАТО

На липневому саміті НАТО у Вашингтоні замість запрошення України до Альянсу партнери обіцяли Києву посилення протиповітряної оборони. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

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