Представляти Африку на саміті "Великої сімки", яка намагається поборотися за вплив на континенті, буде президент Коморських островів Азалі Ассумані.

Уряд Японії запросив Африканський союз на майбутній саміт G7, і виключив з нього постійного учасника Південно-Африканську Республіку.

Очікується, що президент Коморських островів Азалі Ассумані, який наразі головує в континентальній організації, представлятиме Африку на переговорах у Хіросімі. Про це пише Bloomberg.

"Уряд Японії, що приймає G7, вирішив для своєї версії саміту запросити Африканський союз замість окремих країн з Африки. Тому президент Коморських островів, який зараз головує в Африканському Союзі, буде присутній на зустрічах G7+, а не Південна Африка", - йдеться в заяві південноафриканського президента в понеділок.

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Саміт G7 і вплив РФ на Африку

Як повідомляв УНІАН, саміт лідерів країн "Великої сімки" запланований на 19-21 травня в японському місті Хіросіма. У січні стало відомо, що Японія, яка цього року головує в G7, хоче запросити президента України Володимира Зеленського на цей саміт.

Раніше Африканський союз, що складається з 55 держав-членів, прагнув стати постійним членом групи G20, і в грудні отримав підтримку від президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, в 2019 році повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін хоче розширити свій злочинний вплив на Африканському континенті, але ці бажання не взаємні. Росія часто ігнорує внутрішню африканську політику та політичні уподобання, відмовляючись розвивати значні зв'язки з громадянським суспільством у всьому політичному спектрі.

Але, крім зброї, Росії більше нічого було запропонувати Африці. Росіяни планували побудувати свої військові бази в Центральноафриканській Республіці, на Мадагаскарі, Еритреї, в Мозамбіку, Єгипті та Судані. І ще в 2015 році з цього приводу між цими країнами і Росією були підписані відповідні документи.

До того ж, вже давно на Африканський континент "поклав око" Китай, який активно просуває там свій вплив за допомогою, в першу чергу, грошей. Запрошення на саміт G7 не однієї лише африканської країни, яка до того ж нерівно дихає в бік Кремля, а всього Африканського союзу як організації може говорити про бажання країн Заходу поборотися за континент і повернути свій вплив там.

Так, минулого року російські, французькі та американські лідери відвідували з візитами африканські країни, щоб заручитися підтримкою своїх позицій щодо війни в Україні, проводячи найбільш напружену боротьбу за вплив на континенті з часів Холодної війни.

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