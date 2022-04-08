Компанія збирається передати 1 мільйон євро в якості гуманітарної допомоги постраждалим в Україні через російське вторгнення.

Японський виробник важкого будівельного обладнання Komatsu призупинив виробництво в Росії.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що Komatsu серйозно стурбована поточною ситуацією в Україні та щиро сподівається, що ситуація буде врегульована мирним шляхом якнайшвидше.

"Komatsu вирішила призупинити наші поставки в Росію на тлі плутанини в її ланцюжку поставок та невизначених фінансових та економічних умов. Наразі Komatsu призупинила поставки та виробництво на своєму виробничому дочірньому підприємстві в Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в якості гуманітарної допомоги постраждалим через військові дії РФ в Україні, Komatsu збирається передати 1 мільйон євро організації підтримки. Крім того, Komatsu планує збирати грошові внески від своїх співробітників.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня провідні японські виробники важкого будівельного обладнання Komatsu та Hitachi Construction Machinery зупинили постачання всіх товарів до Росії через вторгнення російських військ до України.

Komatsu Limited — японська машинобудівна компанія. Штаб-квартира — в Токіо.

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