Королева подякувала всім за підтримку та доброту.

Королева Великобританії Єлизавета ІІ 21 квітня, у свій 95-й день народження, зробила першу за тривалий час публічну заяву після смерті свого чоловіка принца Філіпа.

Читайте такожЗМІ дізналися, як Єлизавета II відзначить свій ювілейПовідомлення опубліковано в Twitter королівської сім'ї.

У своєму посланні вона подякувала людям за «підтримку і доброту», а також зізналася, що переживає «період глибокої печалі», адже вперше за 73 роки вона відзначає свій день народження без чоловіка.

Звернення Єлизавети ІІ: повний текст

«З нагоди мого 95-річчя сьогодні я отримала багато повідомлень з добрими побажаннями, які я дуже ціную.

Хоча ми, як сім'я, переживаємо період глибокої печалі, для всіх нас було втіхою бачити й чути, як в Сполученому Королівстві, країнах Співдружності та в усьому світі люди віддали данину поваги моєму чоловікові.

Моя сім'я і я хотіли б подякувати всім Вам за підтримку і доброту, надані нам в ці дні.

Ми були глибоко зворушені, та постійно будемо пам'ятати про те, що Філіп надав такий неймовірний вплив на величезну кількість людей протягом усього свого життя».

Смерть принца Філіпа: що відомо

Принц Філіп помер у Віндзорському замку вранці 9 квітня. Йому було 99 років.

Перед цим у березні він місяць провів у лікарні.

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Автор: Катерина Шварц