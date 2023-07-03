Столтенберг вступив на посаду генсека НАТО в 2014 році.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг залишиться на посаді ще на рік. Очікується, що члени НАТО продовжають його повноваження у вівторок, 4 липня 2023 року.

Про це пише Reuters із посиланням на чотирьох дипломатів, які надали інформацію на умовах анонімності. Столтенберг мав іти з посади у вересні 2023 року. Ще в лютому він заявляв, що не хоче продовжувати свій контракт, але члени НАТО попросили його погодитися після того, як не змогли досягти консенсусу щодо наступного генерального секретаря.

Серед претендентів на пост генсекретаря НАТО були міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, який відкрито заявив, що хотів би попрацювати на цій посаді, а також прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка публічно заперечувала, що її кандидатуру розглядають.

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Зазначається, що 64-річний Єнс Столтенберг, який раніше був премʼєр-міністром Норвегії, вступив на посаду генсека НАТО в 2014 році.

Війна в Україні: останні заяви Столтенберга

19 червня 2023 року Єнс Столтенберг заявив, що на липневому саміті НАТО в Вільнюсі, Україну не запросять приєднатися до Альянсу. За його словами, видача офіційного запрошення не обговорюється на саміті та під час його підготовки.

Раніше Столтенберг застеріг від поспішних мирних перемовин між Україною та Росією на тлі закликів до діалогу з країною-агресоркою, що лунають на адресу Києва. Генсек НАТО наголосив, що мир має бути справедливим, щоб він тривав довго. Столтенберг також зауважив, що "мир не може означати заморожування конфлікту та прийняття угоди, продиктованої Росією".

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