Вашингтон консультується з партнерами з приводу майбутнього Альянсу і його керівництва.

Повноваження Єнса Столтенберга, який перебуває на посаді генерального секретаря НАТО останні дев'ять років, добігають кінця. Вашингтон поки не просуває конкретного кандидата на пост очільника Альянсу, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми не нав'язуємо, не просуваємо якогось конкретного кандидата. Ми дуже тісно консультуємося з нашими союзниками і партнерами, щоб визначити, куди ми хочемо рухатися з НАТО і її керівництвом", – сказав він на брифінгу у Великобританії, яка, як відомо, просуває свого міністра оборони Бена Уоллеса на цю посаду.

До Столтенберга посаду генсека обіймали європейці, які раніше мали посади в урядах. Останнім з них був екс-прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен (2009-2014). Як зазначає The Guardian, вважається, що Франція виступає проти призначення Уоллеса, наполягаючи на тому, що новим главою Альянсу має знову стати представник країни-члена ЄС.

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Вихід Столтенберга з НАТО - що потрібно знати

Єнс Столтенберг, колишній прем'єр-міністр Норвегії, обіймає посаду генсека Альянсу з 2014 року. Термін його повноважень закінчується восени поточного року. Він заявляв, що планує залишити посаду, а в ЗМІ з'являлася інформація про те, що він може очолити Міжнародний валютний фонд.

Протягом останніх тижнів тривають дискусії про те, хто наступним очолить Альянс. Financial Times зауважувала, що традиційно військовим командувачем Альянсу обирають представника США, а генеральним секретарем – вихідця з країн Європи.

У ЗМІ з'являлася інформація про те, що на посаду претендує 45-річна прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. У разі обрання вона стала б першою жінкою на цій посаді, однак, за інформацією FT, вона не отримала підтримки президента США Джо Байдена.

Видання також повідомляло, що останнім часом лідери НАТО схиляються до того, щоб продовжити термін повноважень Столтенберга.

Джерела видання зауважували, що США все ще шукають кандидата. Позиція Вашингтона полягає в тому, що це має бути чинний або колишній глава уряду, який при цьому цьому має широку підтримку. FT зазначає, що продовження повноважень Столтенберга призведе до того, що завдання вибрати нового генсека ляже на плечі Байдена, оскільки саме США приймають наступний саміт НАТО в квітні 2024 року.

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