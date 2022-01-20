Голова МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що Росія здатна діяти нелінійно, а помилки 2014 року не мають повторитися.

Україна не бажає платити кров'ю своїх громадян за нездатність Заходу швидко реагувати на дії Росії, як це було в 2014 році, коли західні країни сумнівалися в тому, хто саме здійснює окупацію Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу.

За його словами, якщо говорити про потенційне нове вторгнення Росії в Україну, то "не можна його розділяти на маленьке чи велике, бо Росія вже на території України і вбиває українських солдат".

"Ми маємо трагічний досвід, коли Росія приховувала своїх військових, зриваючи з них всі ознаки приналежності до російської армії для того, щоб захопити Крим, для того, щоб вести наступальні бойові дії на Донбасі. Тому наша позиція, яку ми передаємо Сполученим Штатам Америки і всім іншим країнам, є дуже простою: Росія здатна діяти нелінійно, але помилки 2014-го року не мають права на повторення. І тому ми не сприймемо жодних спроб, якщо вони будуть, пояснити Україні, що не треба чогось робити для стримування Росії, тому що це "недостатньо велике вторгнення" або "недостатньо доказів", що це російські солдати, може це знову фермери, шахтарі або взагалі невідомі "зелені чоловічки". Все це пройдено", - наголосив Кулеба.

У зв'язку з цим глава МЗС наголосив, що Україна вже вивчила усі ці уроки історії.

"Ми не будемо знову платити кров'ю своїх громадян за нездатність партнерів швидко і чітко робити висновки щодо дій Російської Федерації. Ми про це говоримо відверто. У мене немає жодних сумнівів ані в тому, що Сполучені Штати підтримують нас, й особисто президент Байден підтримує Україну, ані в тому, що він підтримує нас не лише словами, а й конкретними справами. Ані в тому, що у разі початку активних бойових дій у Сполучених Штатів і Європейського Союзу не буде іншого вибору, крім як застосувати відповідні жорсткі санкції у відповідь щодо Росії", - наголосив Кулеба.

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Можливе вторгнення РФ в Україну

31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

У листопаді Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

У грудні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня2022 року в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ.

У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, у тому числі з Криму. Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

18 січня речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Російська Федерація може напасти на Україну будь-якої миті.

19 січня президент України Володимир Зеленський закликав зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у нашій армії, у нашій Україні, "не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, не емоційно, головою, не серцем, не кричати "все пропало", а знати, що все під контролем і все йде по плану".

19 січня президент США Джо Байден заявив, що широкомасштабне вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, оскільки вона стикнеться із серйозними наслідками у вигляді санкцій. За його словами, зокрема, російські банки не зможуть проводити операції в доларах. Водночас Байден визнав, що Росія має значну військову перевагу над Україною і, ймовірно, зможе здобути перемогу у разі широкомасштабного конфлікту.

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